Persoana care are cel mai lung nume din România. Depășește numărul degetelor de la o mână

Părinții își doresc întotdeauna ca băieții sau fetele lor să poarte cele mai frumoase nume. Mulți dintre ei nu se pot decide la un singur prenume și aleg mai multe. Este și cazul unei fete născute în anul 2015. Datele furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor au arătat că în urmă cu opt ani s-a născut o fată care a primit din partea părinților săi nu mai puțin de șapte prenume.

Ea este considerată fata cu cel mai lung nume din România din România și o cheamă Adelina Sandra Shelda Elisabeta Lorena Maria Tauba. Mai mult decât atât, datele Direcției pentru Evidența Persoanelor au arătat și care este băiatul cu cel mai lung nume din țara noastră. Este vorba de Phillipe Alexandru Ion Christian Rolf.

Care sunt cele mai lungi nume de fete din România

Informațiile făcute publice de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date au arătat că și alți părinți nu s-au putut hotărî la un singur nume. Alte nume de fete care au atras atenția sunt:

Juliana Gabriela Penina O Le Vasalaolo

Maria Margareta Ghina Florentina

Daria Andreea Ana Maria

Bianca Melania Ane Marie

Miruna Ana Maria Nicoleta

Giulia Violeta Ana Maria

Raisa Ana Maria Florina

Alexia Anne Marie Elena

Eliza Paola Ana Maria

Printre cele mai lungi nume de băieți din România se numără:

Saifuddin Tamer Samir Helmy Eraky

Horia Florin Mihai Iulian

Davin Simion Constantin Andrei

Silviu Dănuț Nicușor Mihai

Alexandru Florin Dragoș Ilie

Marcel Cristian Andrei Ilie

Darius Constantin Ionuț Cristian

Ioan George Viorel Daniel

Narcis Sebastian Pavel Valentin

Persoana cu cel mai lung nume din lume

Chiar dacă aceste nume de fete și de băieți par destul de lungi, există o persoană în lume care are unul și mai lung de atât. În plus, el a intrat în Cartea Recordurilor, în anul 1975, datorită numelui său. Cel care s-a bucurat de acest titlu este un cetățean de origine germană care s-a mutat în Statele Unite. Numele său are 746 de litere.

„Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus- Wolfeschlegel-steinhausenbergerdorffvoralternwarengewissenhaftschaferswessenschafewarenwohlgepflegeundsorgfaltigkeitbeschutzenvon-angreifendurchihrraubgierigfeindewelchevoralternzwolftausendjahresvorandieerscheinenwanderersteerdemenschderraumschiffgebrauchlichtals-seinursprungvonkraftgestartseinlangefahrthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiesternwelchegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwohinder-neurassevonverstandigmenschlichkeitkonntefortplanzenundsicherfreuenanlebenslanglichfreudeundruhemitnichtein¬furcht¬vor¬angreifen¬von¬anderer-intelligentgeschopfsvonhinzwischensternartigraum, Senior, pe scurt, Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff, Sr.”, este numele cel mai lung din lume, potrivit Qbebe.ro.