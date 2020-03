Ștefania Narenji, solistă de muzică populară, trece prin momente cumplite, după ce copilul ei, în vârstă de 5 luni, a suferit o viroză respiratorie, a făcut pneumonie și i-a transmis și mamei sale. Cei doi au ajuns de urgență la Spitalul din Constanța, anunță libertatea.ro.

Ulterior, mama și copilul au fost internați la o clinică pediatrică. „Mi-a fost teamă de coronavirus și va dați seama că încă sunt speriată și încă îmi este teamă. Deși medicii care ne-au ținut sub supraveghere în ultimele zile, cât am fost tratați la spital, ne-au testat și asigurat că nu contactat acest virus. De aceea am evitat să rămân la un spital mare, de stat.

Am ajuns la urgențe din cauza insuficienței respiratorii a copilului, problemă ce s-a agravat și n-am mai putut să o ținem sub control acasă. Ne-am luptat cu răceala două săptămâni dar n-a putut fi tratată, așa că a trebuit să ajungem la spital. Acum suntem mai bine, după câteva zile în care bebelușului i s-a administrat tratament perfuzabil. Am luat și eu virusul, chiar dacă n-am făcut febră, m-am simțit foarte rău. Vreau să știți căacum suntem bine”, a declarat artista pentru sursa citată.

