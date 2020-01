Aerul pe care-l respirăm influențează sănătatea noastră într-o proporție mult mai însemnată decât am crede. Conform Raportului OMS din anul 2019, problemele legate de calitatea aerului sunt în creștere. Acest lucru este vizibil în cifrele prezentate de acest raport: 9 din 10 persoane din lume respiră aer poluat; 570.000 de copii sub vârsta de 5 ani mor prin infecții respiratorii atribuite aerului din interior, exterior și fumatului pasiv; 4,2 milioane de decese pe an sunt cauzate de poluarea aerului și a apei.

Ruxandra Ulmeanu, profesor universitar doctor, a declarat, conform Radio România Actualități că: „Poluarea conduce la schimbări climatice uluitoare, datorită efectului de seră. Schimbările climatice şi încălzirea globală cauzează mai multe decese anual – şi astea sunt date ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – decât trăsnetele, tornadele, cutremurele şi inundaţiile laolaltă. Schimbările climatice au un impact direct asupra sănătăţii şi, evident, cel mai expus la aerul poluat, şi nu numai, este plămânul. Încălzirea globală are efecte generale asupra sănătăţii, la nivelul sistemului de sănătate, la nivelul sănătăţii mentale, la nivelul a tot ceea ce înseamnă sănătate, la nivelul comunităţii; afectează aerul, apa, hrana şi locuinţele.”

Medicul a mai afirmat că polenurile și alți aeroalergeni sunt în cantități mai mari în condiții de căldură extremă, iar creșterea continuă a temperaturilor va conduce la creșterea incidenței și severității astmului, rinosinuzitei, BPOC-ului, infecțiilor de tract respirator și a cancerului pulmonar.

