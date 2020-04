Artistul a explicat faptul că nu a venit nimeni la miezul nopţii să îi dea Lumina Sfântă, aşa cum se anunţase sau poate că nu a ieşit la timp, la poartă. Astfel, nu a vrut să treacă noaptea de Înviere fără să aibă Lumină în casă şi a decis să meargă chiar el la biserică, cu riscul de a primi amendă.

„Din punctul meu de vedere, am ieşit asumat să încasez o amendă, dat fiind faptul că în noaptea de Înviere o sărbătoream şi pe Raluca (n.r. soţia lui Pepe), a fost ziua ei de naştere. Probabil nu am fost atent atunci când au trecut cei ce aduceau Lumină, sau mai există o variantă, să nu fi trecut deloc.

Când am văzut că se face aproape ora 1 noaptea şi nu am primit Lumină şi am luat o fişă, dar mi-am dat seama că nu avem acolo nicio rubrică, care să ne permită să mergem la biserică şi nu am făcut altceva decât să iau lumânările în mână şi să zic Hristos a Inviat şi am plecat.

Nu pot să spun că poliţiştii s-au comportat necivilizat, au fost extrem de amabili şi vreau să le mulţumesc pentru faptul că mi-au adus lumină personal”, a declarat Pepe în emisiunea lui Măruţă.