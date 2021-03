12 martie 2021

Pentru mine, Calea Moșilor nu a fost dărâmată! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

Pe 12 martie sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 12 martie 1930 – „omul care a înfrânt singur un imperiu”, Mahatma Gandhi, începe, pe jos, drumul de 300 de mile, acţiune care urma să devină un simbol politic puternic. „Mare păcat că astfel de oameni au fost împuşcaţi!” – declara în 1960, cine altul, John Fitzgerald Kennedy. Doi ani mai târziu avea să-i împărtăşească soarta lui Gandhi.

O să vă mai povestesc ceva despre copilărie, mă repet, dar îmi cereți asta pe toate tonurile. Pe 12 martie îl pomenim pe scriitorul Constantin Chiriţă, de la naşterea căruia se împlinesc 96 de ani, autorul seriei “Cireşarilor“. Am în faţă un volum vechi, îngălbenit, “Cireşarii”, ediţia din 1956, de la Editura Tineretului. L-am citit atunci, în copilărie, în 1956, pe nerăsuflate. Ce aventuri! Cartea avea şi oanexă – o hartă şi însemnări, un jurnal de expediţie – ce interesant!

Am fost alături de Victor, Lucia, Ionel, Maria, Ursu, Dan şi neastîmpăratul Tic, împreună cu cățelul Țângulică, în explorarea lor din Peştera Neagră. Apoi în „Castelul fetei în alb”, care mi-a plăcut cel mai mult dintre cărţile Cireşarilor, poate unde era vorba despre ceea ce auzeam în casă și am făcut mai târziu, istorie şi oraşe uitate, când eram numit „şacal de ruine” – asta în Orient. Pe atunci în anii 60’ aveam timp, citeam mult și repede, uneori mai multe cărți, în același timp.

Primăvara anului 1958 s-a instalat repede și frumos, treptat. Stăteam în centru, pe Popa Petre, cu tata și cu mama, abia ne mutasem din Mașina de Pâine. Aproape de Calea Moșilor, care încă mai avea sutele de ”prăvălii” ale meseriașilor și negustorilor, care de care mai interesantă. Mă fascina, într-o vitrină, o mașinărie de forma unei păsăruici din sticlă care se apleca și baga ciocul într-un pahar cu lichid, apoi se balansa și iarăși, după un timp, se apleca și băga ciocul în paharul cu apă. Apă să fi fost? Un fals ”perpetuum mobile”! Niciodată nu am vrut să știu cum funcționa, rămâne un secret scump al copilăriei.

Nu era o problemă, pe atunci, pentru un copil să se plimbe singur pe străzi. Era în siguranță. Lumea era puțină, simplă și mai respecta morala mic burgheză. Îmi plăcea să mă plimb pe Calea Moșilor. Aproape în fiecare zi, făceam același parcurs. Scăpam repede de școală, colegii mei silabiseau, eu îl citisem deja pe Jules Verne și încă vreo cinci sute de romane. Așa că domna Malciolu, învățătorea mea basarabeancă îmi făcea, văzând cât mă plictisesc, în recreație, un semn discret. Eu îmi luam servieta și mă furișam acasă.

La ”Tungeria” de pe colțul lui Popa Petre cu Calea Moșilor era un tutungiu bătrân cu câteva degete lipsă. Îi eram foarte drag, pentru că stăteam ceva timp în tutungeria lui și îi povesteam ce am mai citit. El era analfabet, nu citise nicio carte în viața lui, dar asculta, ca în biserică, ce îi povesteam. Se descurca foarte bine cu țigările, dar și cu revistele și ziarele pe care le vindea. Le sortase după culori, era analfabet-analfabet, dar cifrele și tabla înmulțirii le știa ca nimeni altul.

Contabilitatea lui el o ținea, era examplu, a fost și evidențiat pe ramură. Un om cinstit, cartea nu te face mai valoros, ci doar mai vanitos. De la el, de trei ori pe lună, apoi de două ori, cumpăram CPȘF, Colecția de Povestiri Științifico-Fantastice, îi mulțumesc și astăzi lui conașul Mironov. Pe atunci fanzinul costa un leu și aveai ce să citești. O luam pe Cale până la cuptorul de pâine. În fiecare zi făceam același lucru. Mă aștepta un corn făcut special pentru mine, doar eram mușteriu zilnic, îl luam, plăteam 50 de bani și apoi mă întorceam.

Vis-a-vis de tutungeria lui nea Mitrea, da, Mitrea îl chema pe tutungiul analfabet, cu puține degete, era o ”Alimentară”, pe colț. Cumpăram de un leu și jumătate o sută de grame de parizer (Doamne, cum se făcea parizerul pe atunci, ce puneau în el, că nu este nici pe departe mizeria de astăzi care se vinde sub aceiași denumire) iar vânzătorea îmi făcea cu îndemânare un senviș mare și gustos din cornul proaspăt, mai adăuga de la ea o felie transparentă de șvaițer și un vârf de unt. Mă întreba, invariabil, cum a fost la școală. Îi răspundeam, tot invariabil, că a fost bine, am învățat lucruri interesante.

Mușcând cu poftă mă duceam către cinematograful ”Miorița” era aproape de colțul Calea Moșilor cu Carol. Sala nu era grozavă, dar mă uitam la pozele cu artiști. Noi ne duceam, de două ori pe săptămână, la premiere, la Scala, ”Republica” se numea pe atunci, unde era director Victor Sandu, prietenul bun al lui tata, nu știu de ce, dar cred că au fost camarazi în război.

Stăteam cuminte la stop și apoi treceam pe partea cealaltă unde era un Anticariat mare la despărțirea Moșilor de Carol. Acolo am cumpărat ”Aventurile Submarinului Dox”, colecția originală completă și ”Aventurile celor trei cercetași” format de ziar, mare. Și multe alte cărți, romane și reviste dintre războaie, hărți, dicționare, enciclopedii.

Când se întorceau ai mei acasă, mama de la cabinetul stomatologic și tata de la ”Radio Popular” mă lăudam cu cărțile cumpărate. Tata mi le deconta imediat și mai îmi dădea un avans destul de consistent. Mama spunea: ”Liviule, nu-l mai învăța pe băiat cu bani mulți!” În primăvara aceea tata nu a mai rezistat și m-a întrebat: ”Răduțu, ție îți plac banii?” Am scos din buzunarul pantalonilor banii, cam o sută-două de lei, am ales o bancnotă de un leu, pe timpul acela era bancnotă, și am rupt-o. Mama a strigat, tata a zâmbit. Și ce o să faci acum cu leul ăsta rupt? M-a întrebat, blând, tata. O să-l duc la nea Mitrea, el primește banii rupți, dar să fie cu toate bucățile, îi schimbă la bancă, am răspuns. Părinții mei nu au spus nimic, doar s-au privit.

Prietenul meu din copilărie, Toni, îmi spune, că pe atunci am fost un tânăr taciturn, serios, care nu se amesteca cu ceilalți. Cred că așa a fost, copilăria mea a trecut repede, probabil că a fost într-o miercuri! Curiozitatea era mai puternică, citeam, ascultam radioul și mă uitam la filme cu o febrilitate maximă.

Lumea, pe atunci, era puțină, simplă, muncea și era binevoitoare cu un băiețel blond de opt ani. Care te privea direct în ochi cu privirea lui magnetică albastră și vorbea ca un om mare. Când mă plimbam eu, pe la miezul zilei, nu era aproape deloc lume pe stradă. O tânără mămică își plimba pruncul, colo un pensionar a ieșit să cumpere ceva, cam atât. Toți ceilalți erau la muncă. Îmi lipsește lumea acea, puțină, simplă dar mândră și muncitoare. Dar ce inimă mare avea… Îmi lipsesc hainele făcute din in, lână, sau bumbac pur, de aceea se și șifonau, dar ce frumoase erau hainele pe atunci. Și rochițele, ce bine croite erau! În acel an a fost, mai ales la fete, moda pulovărașelor pufoase de Angora. A fost o lume normală, sunt fericit că am amintirile copilăriei.

Pentru amintirea Căii Moșilor vă rog să vă uitați la fotografii, poate unii recunosc locurile, sunt cele pe unde mă plimbam acum 60 de ani: http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/07/hoinar-pe-vechea-cale-a-mosilor/ .

Poate erau nenorociri, poate partizanii se împușcau cu securiștii în munți, poate se făceau nedreptăți, nedreptăți se fac și astăzi, dar atunci un copil de opt ani era ferit de toate aceste lucruri. Lumea, pe atunci, avea rușine, apăra un copil de opt ani, îi ascundea partea urâtă a vieții. Poate așa, el o să facă o lume mai bună!

Genereția mea nu a reușit să facă o lume mai bună, noi am fost învinși fără apel. Pentru că, după cum spunea Origen: ”oamenii nu vor să fie mai buni și mai învățați, vor doar să fie bogați și puternici!” Dar eu continui să mă lupt cu morile de vânt, de 60 de ani, ca japonezii uitați pe insulele Pacificului în WW2. Pentru mine, Calea Moșilor nu a fost dărâmată!

Cât mai trăiesc există speranța, orice se poate rezolva, se poate îmbunătăți, numai moartea este definitivă, într-o lume care știe că, mereu, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 12 martie 2021

BERBEC Astăzi eşti înclinat să-ţi schimbi unele opinii sau puncte de vedere. Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Dar nu te implica în probleme foarte importante. Amână tot, mai ales daca privesc serviciul, relatiile de parteneriat în afaceri. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile ei. În privinţa legăturilor romantice în această perioadă trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi! Tot aia este.

TAUR Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Astăzi esti dispus sa înţelegi pe toată lumea, ceea ce este foarte rar pentru tine. Lasa comoditatea de o parte, şi rezolvă-ţi problemele cu taxele şi impozitele şi maşinăriile care nu funcţionează. N-o sa coste o avere! Este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă!

GEMENI Este cazul sa te grăbeşti, termenele se apropie repede! De orice sex ai fi, astazi femeile iti pot face probleme, asa incat trebuie sa dai dovada de diplomatie si sa eviţi discuţiile în contradictoriu. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru tine familia este mereu importantă, trecutul te sprijină şi te motivează. Eşti mare amator de istorie şi de istorii. Este vremea muzeelor şi a volumelor prăfuite, a anticariatelor şi a descoperirilor online. Pentru că aceste locuri conţin valori verificate şi în această lume nesigură a sistopiei sanitare, zodia ta are nevoie de repere sigure, solide.

RAC Cu zodia slab aspectată, fie te plictiseşti teribil, fie te enerveza lipsa evenimentelor notabile şi mediocritatea colegilor. Astăzi nu trebuie să cheltuieşti nimic. Pagubă curată! Totuşi, viaţa pare frumoasă. Nu se întâmplă nimic, deci nu se întâmplă nimic rău! Normalitatea este uneori plată. Te duci la cumpărăturile rituale de vineri. Nu că ar fi o ofertă grozavă, mergem spre o nouă recesiune, sau nu am ieşit din cea veche, totul s-a scumpit, dar un procent dintre Raci pot să aibă noroc. Şi norocul nu are reguli sau mod de întrebuinţare. Ai noroc şi gata!

LEU Astăzi a venit timpul să-ţi faci un plan, să te gândeşti şi să acţionezi! Nu uita că sănătatea este bunul cel mai de preţ şi că nici o avere nu ţi-o poate da înapoi. Pentru cel de al doilea decan al zodiei: astăzi eşti avantajat mai ales în ceea ce priveşte cumpărăturile inspirate. Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, îţi este favorabil. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pentru nativii din ultima parte a zodiei, ziua de astăzi este favorabilă pentru planificarea secvențială a activității. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele native din Leo.

FECIOARĂ Pentru un procent dintre Fecioare, veştile sunt încărcate cu multe surprize placute. Planurile tale se pot derula dupa cum te-ai aşteptat. De mai multă vreme doreai un grad mai mare de libertate materială pe care stelele te sprijina să-l obţii prin hărnicie şi cu puţin noroc. Poate este vorba de un câştig neaşteptat, poate o bursă în străinătate, poate un al doilea serviciu, ceea ce pe vremurile astea grele ale distopiei sanitare este un prilej de bucurie.

BALANŢĂ Ţine la distanţă pe cei care vor să intre cu bocancii în sufletul tău. Trebuie să pui capăt şantajului sentimental la care eşti supus. Cu blândeţe şi dragoste, aşa cum te pricepi mai bine! Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. O schimbare este necesară, dar nu trebuie să te grăbeşti. Timpul rezolvă toate neplăcerile. Astăzi nu trebuie să insişti prea mult. Dacă vezi că nu merge, schimbă tactica, sau retrage-te. Nu lăsa lucrurile să ajungă până acolo încât să primeşti un refuz ferm.

SCORPION Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Nu se ştie de ce, poate din cauze obscure ale conjuncturii astrale, sau pur şi simplu pentru că simţi acest lucru, ei bine, învăţătura devine din nou importantă pentru tine. Fie că este vorba despre o limbă străină, sau un club de dans online. Destinul te împinge să înveţi ceva nou.

SĂGETĂTOR Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă înţeleaptă din Orient. Analizează cu atenţie, probabil că nu te afectează, adică nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă de pe la noi. Adică o zi amuzantă cu cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. O zi bună şi productivă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea sau la un ceai şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri care nu îi costă.

CAPRICORN Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Uită-te bine, persoana de încredere este lângă tine! Dar orice ai face, nu îţi place situaţia. Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală sau profesională. Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Conjunctura de azi îţi amplifică intuiţia, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani.

VĂRSĂTOR Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară. Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din luna aceasta! De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentatia. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi refac vitalitatea!

PEŞTI La serviciu este o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial! Cu tact şi calm poţi evita gafele şi discuţiile în contradictoriu. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă.