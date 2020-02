Thomas Kemmerich ar putea deveni primul ministru cu cel mai scurt mandat din istoria Republicii Federale. Cu toate acestea, potrivit unui raport media, el are deja dreptul la un salariu după o zi de muncă în total de 93.000 de euro.

Un purtător de cuvânt al ministerului Finanțelor din Erfurt a confirmat că Kemmerich are dreptul la acest salariu pentru luna februarie pur și simplu datorită alegerii sale ca prim-ministru pentru o zi. Salariul de bază în Turingia este de 16.617,74 euro brut pe lună. În plus, există o indemnizație de serviciu de 766 de euro. Deoarece Kemmerich este căsătorit, el primește și o indemnizație de familie de 153 de euro, a spus ministerul. În plus, politicianul FDP, cu mandatul său de o zi, care este tratat legal cu o lună întreagă de muncă, a dobândit dreptul la o indemnizație tranzitorie. Aceasta se acordă în Turingia începând cu prima lună după ieșirea din funcție.

Thomas Kemmerich, un politician din cadrul Partidului Liber-Democrat (FDP), a demisionat din funcţia de premier al landului german Turingia, pe fondul criticilor că a fost ales cu susţinerea formaţiunii extremiste Alternativa pentru Germania (AfD). Mai mult, Angela Merkel a declarat ieri că alegerea lui Thomas Kemmerich în funcţia de premier al landului Turingia cu sprijinul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este „de neiertat” şi i-a solicitat acestuia demisia, potrivit welt.de

