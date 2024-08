Scandalul pensiilor ia amploare. Județul în care livrarea deciziilor de recalculare a fost oprită

Alba. O parte dintre pensionarii din județul Alba nu au primit deciziile de recalculare din cauza unor erori. Decizia a fost luată la nivelul Casei Județene de Pensii Alba care a anunțat că se va face o reverificare.

Conducerea Casei Județene de Pensii Alba a decis să oprească de la livrare mai multe decizii de pensionare recalculate. Oficialii instituției au indicii că documentele conțin erori și nu vor să escaladeze și mai mult scandalul pensiilor.

Mai mulţi vârstnici din județul Alba au reclamat că nu și-au primit deciziile de recalculare a pensiilor. Pensionarii spun că factorii poștali le-au transmis că documentele ar fi fost greșite. Astfel, la oficiile poștale au fost trimise tabele cu numele unor persoane ale căror decizii ar trebui revizuite. Drept urmare, Poșta Română a oprit distribuirea acestora și le-a returnat.

În cazul altora, care au primit deja deciziile, factorii poștali le-au cerut înapoi, sub același pretext, al revizuirii.

Conform estimărilor făcute de presa locală, ar fi vorba de aproximativ 1.000 de decizii, pe care urmau să le primească pensionarii, care au fost retrase pentru a fi revizuite.

Reprezentanții Casei de Pensii Alba au confirmat că pensionarii au primit și decizii cu calcule eronate. Aceștia au precizat că documentele au fost oprite de la distribuție, urmând să fie revizuite. Oficialii Casei de Pensii nu au putut spune despre câte decizii greșite ar fi vorba.

„Ca urmare a unor verificări, am constatat că ar fi important să nu distribuim un anume număr de decizii pentru a fi reanalizate. Am considerat extrem de important să evităm situaţia în care pensionarul să primească o decizie eronată sau cu elemente incomplete, fapt pentru care am solicitat astfel colegilor de la Poştă să nu le distribuie în teritoriu, astfel încât noi să putem să venim cu alte decizii de revizuire, dacă se impune”, a declarat directorul Casei Judeţene de Pensii Alba, Cornelia Miclea despe deciziile primite de pensionarii din Alba.