Renumitul antrenor scoțian pe care îl tot vedeam de-a lungul carierei sale rumegând de zor câte o gumă de mestecat, aproape în fiecare aparație a sa la TV din timpul partidelor, este subiectul principal al unui episod aparte din perioada în care i-a condus cu succes pe cei de la Aberdeen. Ferguson a ajuns la gruparea scoțiană în toamna lui 1978, după ce, inițial, refuzase prima ofertă din partea acestui club.

Cu Alex Ferguson la timonă, formația scoțiană a bifat cele mai mari performanțe din istoria sa: a cucerit Cupa Cupelor, în 1983, după o finală disputată cu Real Madrid (scor 2-1), și Supercupa Europei, în același an, în urma vicotoriei cu Hamburg (2-0). În mandatul lui Ferguson, Aberdeen a cucerit și titlul în Scoția, de trei ori (din totalul de 4), Cupa Scoției de trei ori (din 7).

Sancțiune psihologică

În perioada petrecută la Aberdeen, Alex Ferguson și-a pedepsit jucătorii într-o manieră cât se poate de originală și blândă. Antrenorul i-a prins, odată, în fapt pe jucătorii săi, în momentul în care aceștia se distrau aruncând cu mingi de fotbal de la etajul 10 al unui hotel direct în stradă, un gest pe care Ferguson nu l-a gustat. În loc să taie în carne vie pentru gestul deplasat al elevilor săi, antrenorul a preferat să-i amendeze pe toți cu câte… 3 lire sterline. Modul prin care i-a înștiințat de această sancțiune a fost cât se poate de original: prin intermediul unui poem!

Sir Alex Ferguson once fined his Aberdeen players for a prank in a hotel. And the gruff Glaswegian told them about their punishment in verse! pic.twitter.com/Vz1xuXJr8C

