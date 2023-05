Pavel Bartoș, în genunchi în fața lui Florin Piersic: Onorat, atât de onorat. O întâlnire memorabilă. Video

Festivalul de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu” a fost organizat în perioada 19 – 21 mai la Adjud. Evenimentul este un omagiu adus de familia, prietenii și colaboratorii marelui actor, care a trecut la cele veșnice acum doi ani. În cadrul evenimentul a avut loc un moment extrem de emoționant. Pavel Bartoș a avut parte de o întâlnire spectaculoasă cu marele actor Florin Piersic. Vedeta a îngenunchiat pe scenă și a strâns mâna celui pe care îl consideră o adevărată legendă.

„Aseară am luat premiul Gopo, Uniter, si Oscarul la un loc! Am trăit o așa de mare bucurie! Florin Piersic a fost in sală la spectacolul meu, ONE MAN aproape SHOW si asta s-a întâmplat la aplauze. A fost una dintre acele seri, pe viață! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc dragi spectatori , mulțumesc Festivalului de Teatru, Film si Muzică Ion Dichiseanu. Multumesc Adjud ! Onorat, atât de onorat. Fericit, foarte fericit! Urmează Timișoara, pe 29 mai pe scena Teatrului Național si a Operei Naționale din Timisoara!”, a povestit Pavel Bartoș pe pagina sa de Instagram.

Mihai Bendeac, întâlnire memorabilă cu Florin Piersic

Cu câteva zile înainte de întâlnirea emoționantă dintre Florin Piersic și Pavel Bartoș, marele actor a avut parte de un alt moment plin de emoție. Celebrul Mihai Bendeac a avut ocazia să îl întâlnească pe marele actor și a avut parte de momente pe care nu le va uita niciodată.

Plin de emoție, a îngenunchiat în fața actorului cu o experiență de peste 70 de ani de teatru, televiziune și cinema.

„O ÎNTÂMPLARE CARE M-A RUPT…

M-am întâlnit la Timișoara cu maestrul Piersic după mulți ani… Pe lângă emoția imensă și, evident, inerentă având în vedere că respir același aer cu cea mai mare vedetă a României, am aflat cu stupoare că în ultimii ani ar fi încercat să ia legătura cu mine dar ca persoane “binevoitoare” i-au spus că “nu mai vreau să știu” de dumnealui. 😳😳 I-am explicat că nu l-am sunat pentru că nu îmi permit. 🤷🏻‍♂️🥹 Este incredibilă senzația că privesc în ochi peste 70 de ani de teatru, televiziune și cinema. De aici și timiditatea/stângăcia mea în fața unei Legende. Maestre, acum, aflând că îmi daț voie să îmi permit, o să vă sun/vizitez”, a scris Mihai Bendeac pe rețelele de socializare.