Paula Seling, primele declarații în urma divorțului de Radu Bucura: „Vă rog mult sa înțelegeți”

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat după 17 ani. Cei doi au avut o căsnicie extrem de discretă, ascunsă de lumina reflectoarelor. În urmă cu un an, artista povestea că nu le place să se expună public. În plus, cântăreața a mai mărturisit că nu sunt adepții declarațiilor siropoase. Cu toate acestea, faptul că cei doi au decis să se despartă a fost surprinzător.

Paula Seling pregătește un spectacol la Chișinău

Artista a cerut să i se respecte intimitatea adăugând că lucrează din greu pentru un eveniment important și are nevoie de toată energia și liniștea.

„Am o mare rugăminte. Până pe 3 noiembrie sunt prinsă cu repetiții și pregătirea spectacolului jubiliar de la Chișinău, 25 de ani de carieră aniversați cu trei orchestre și mulți invitați la Palatul Național, unde am extrem de mult material de studiu și repetiții lungi și intense.

Vă rog mult sa înțelegeți că pentru așa evenimente este necesară toată energia și dedicarea. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Paula Seling, pentru Click!

Cu privire la divorț, solista a refuzat să dea detalii, însă a cerut înțelegere pentru ea și pentru fostul său partener: „Așteptăm, de fapt, înțelegere din partea voastră!”, a declarat Paula Seling.

Mesaje cu subînțeles pe instagram

La doar câteva zile de la anunț, Paula Seling a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj care poate fi înțeles diferit, în funcție de concepția fiecărei persoane. Femeia a făcut trimitere la o piesă de-a ei „Toată lumea are un dor”. Versurile melodiei transmit că orice persoană simte că îi este dor de cineva de-a lungul vieții. În plus, Seling susține apropierea oamenilor prin versurile melodiei. „De-i găsi-o supărată/Ai s-o săruți dorule o dată/De-i găsi-o adormită/Da’ ia-o în brațe și-o sărută”.