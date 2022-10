Paula Seling, mesaj cu subînțeles după divorț. „Ia-o în brațe și-o sărută”

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat după 17 ani. Cei doi au avut o căsnicie extrem de discretă, ascunsă de lumina reflectoarelor. În urmă cu un an, artista povestea că nu le place să se expună public. În plus, cântăreața a mai mărturisit că nu sunt adepții declarațiilor siropoase. Cu toate acestea, faptul că cei doi au decis să se despartă a fost surprinzător.

La doar câteva zile de la anunț, Paula Seling a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj care poate fi înțeles diferit, în funcție de concepția fiecărei persoane. Femeia a făcut trimitere la o piesă de-a ei „Toată lumea are un dor”. Versurile melodiei transmit că orice persoană simte că îi este dor de cineva de-a lungul vieții. În plus, Seling susține apropierea oamenilor prin versurile melodiei. „De-i găsi-o supărată/Ai s-o săruți dorule o dată/De-i găsi-o adormită/Da’ ia-o în brațe și-o sărută”.

Paule Seling a trecut peste despărțire

Cu toate că artista a trecut printr-un moment neplăcut, Paula își urmează cursul firesc al vieții. Cântăreața are planuri și proiecte pe care le promovează pe rețelele de socializare. Discretă în ceea ce privește viața personală, postările publicate pe Instagram se rezumă strict la cariera muzicală.

„După o zi de repetiții, întâlniri și o grămadă de planuri, o binemeritată baie fierbinte e tot ce îmi doresc! O seară minunată tuturor! Nu uitați, pe 3 noiembrie la Palatul Național ‘Nicolae Sulac’ din Chișinău, concert aniversar 25 de ani de carieră. Noapte frumoasă, caldă, înstelată! Vă iubesc!”, a scris Paula Seling, pe Instagram.

În urma divorțului, Radu Bucura nici nu se va mai ocupa de activitatea Paulei. El a fost timp de 17 ani managerul artistei. În plus, bărbatul a mărturisit că cel care se va ocupa de concertele cântăreței va fi Cristi Stan. În același timp, Bucura a spus că dacă cineva vrea să afle mai multe detalii în legătură cu evenimentele Paulei, îl poate contacta pe Stan. „În rest, nu sunt interesat să comentez alte detalii, nu o să discut viața personală, detaliile din viața privată rămân private”, a mărturisit Bucura pentru Click.ro.