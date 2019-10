UPDATE 11:19

Paul Stănescu a oferit o reacție la cald, imediat după ce a dat explicații procurorilor. Fostul vicepremier spune că nu a fost audiat în legătură cu dosar al lui Liviu Dragnea, ci ar fi vorba mai degrabă despre un proiect din fonduri europene, al Consiliului Județean Olt, din urmă cu 8 ani.

„Am dat 10-15 minute niște declarații, am băut o cafea și am plecat. Nu are nicio legătură cu Tel Drum, cu Belina… Eu am fost citat ca martor. Marți am primit invitația prin telefon, am stabilit ziua, ora și m-am prezentat la DNA. N-are nicio legătură cu niciun coleg de partid… Are legătură cu un coleg de la Olt, când eram în președinte de Consiliu Județean. Probabil că există un denunț într-un proiect, 2011-2012, cu bani europeni”, a declarat Stănescu.

___

Paul Stănescu, fost vicepremier PSD, a stat în jur de 10 minute la sediul DNA, informează B1 TV. Pentru moment, motivul pentru care baronul PSD Olt a fost chemat în fața procurorilor este necunoscut, dar se speculează faptul că e posibil să fi fost chemat pentru a da explicații în dosarul „Tel Drum”.

În 2018, Stănescu a fost vizat de un alt dosar cu privire la fapte de corupție, care ar fi fost săvârșite în 2010. Fostul vicepremier a scăpat, asta pentru că acuzațiile din plângerea formulată s-au dovedit a fi neîntemeiate.

În vârstă de 62 de ani, Paul Stănescu, a fost ministrul Dezvoltării Regionale în octombrie 2017-februarie 2019, iar din decembrie 2016 este senator de Olt.

Te-ar putea interesa și: