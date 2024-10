Monden Paul Di'Anno, primul solist al trupei Iron Maiden, a murit la vârsta de 66 de ani







Paul Di'Anno, vocea care a definit primele zile ale legendarei trupe de heavy metal Iron Maiden, a murit la vârsta de 66 de ani. Cunoscut pentru stilul său vocal agresiv și gutural, Di'Anno a contribuit esențial la succesul trupei pe scena muzicală britanică în anii ’80.

O influență decisivă asupra heavy metalului

Născut Paul Andrews în Chingford, estul Londrei, Di'Anno s-a alăturat Iron Maiden în 1977, după ce a fost descoperit de basistul trupei, Steve Harris. De-a lungul carierei sale, Di'Anno a fost un simbol al noului val de heavy metal britanic, apărând pe primele două albume ale formației, Iron Maiden (1980) și Killers (1981). Aceste albume au stabilit direcția muzicală a trupei și au contribuit la definirea genului heavy metal în anii următori.

Paul Di'Anno a fost vocea care a ajutat Iron Maiden să se remarce pe scena muzicală britanică, într-o perioadă în care punk-ul domina. În ciuda acestui context dificil, trupa a reușit să atragă atenția publicului printr-o combinație de intensitate punk și riff-uri grele de chitară. Primele înregistrări demo, cunoscute sub numele de The Soundhouse Tapes, au captat rapid atenția fanilor și au deschis calea pentru primul contract cu EMI.

Albumul de debut al trupei, Iron Maiden, lansat în 1980, a intrat direct în topurile britanice pe locul patru, iar piesa Running Free a dus trupa la faimosul show TV Top of the Pops. Cu succesul lor consolidat, Iron Maiden a lansat în 1981 albumul Killers, care a avut un sunet și mai dur, cu influențe puternice din stilul lui Di'Anno, scrie BBC.

Plecarea lui Paul Di'Anno din Iron Maiden

În 1981, după un turneu mondial de succes, Di'Anno a părăsit trupa. Deși inițial s-a speculat că a fost dat afară, Di'Anno a recunoscut că stilul său de viață, marcat de petreceri și excese, devenise un obstacol. „Eram deja un personaj destul de exagerat, dar acolo chiar m-am dus”, declara el într-un interviu din 2004.

Trupa l-a înlocuit rapid cu Bruce Dickinson, iar Iron Maiden a continuat să devină una dintre cele mai mari și influente formații de heavy metal din lume. Cu toate acestea, Di'Anno a păstrat o relație bună cu foștii colegi, negând zvonurile că ar fi fost plătit prost pentru contribuțiile sale la primele albume.

Moștenirea muzicală a lui Paul Di'Anno

Contribuția lui Paul Di'Anno la heavy metal nu poate fi subestimată. Vocea sa crudă și puternică a fost o sursă de inspirație pentru o întreagă generație de muzicieni, inclusiv pentru trupe celebre precum Metallica, Pantera și Sepultura. După plecarea din Iron Maiden, Di'Anno a continuat să facă muzică, atât ca artist solo, cât și ca membru al unor formații precum Gogmagog, Battlezone și Killers.

Deși sănătatea sa a fost afectată grav în ultimii ani, inclusiv de limfedem, o afecțiune care provoacă umflarea țesuturilor, Di'Anno nu a renunțat la muzică. Fanii săi l-au ajutat să strângă bani pentru o operație majoră la genunchi în 2022, iar în ciuda dificultăților, a continuat să susțină concerte, performând peste 100 de spectacole în 2023 și 2024.

Omagiul trupei Iron Maiden și al industriei muzicale

Moartea lui Paul Di'Anno a fost anunțată de casa de discuri Conquest Music, în numele familiei sale. „Paul a decedat în casa lui din Salisbury,” au declarat aceștia, adăugând că nu a fost comunicată încă o cauză a decesului.

Actualii membri ai trupei Iron Maiden au adus un omagiu solistului, exprimându-și tristețea printr-o declarație emoționantă. Basistul Steve Harris a spus: „Contribuția lui Paul la Iron Maiden a fost imensă și ne-a ajutat să ne îndreptăm pe drumul pe care îl parcurgem ca trupă de aproape cinci decenii. Prezența sa de pionierat ca solist și vocalist va fi amintită cu drag nu doar de noi, ci și de fanii din întreaga lume.”

Un final onorabil

Până la finalul vieții sale, Di'Anno a rămas activ în muzică. Luna trecută a fost lansat un album retrospectiv, The Book of the Beast, care cuprinde momente importante din cariera sa solo și versiuni „reproiectate” ale unor piese clasice Iron Maiden precum Tomorrow și Wrathchild.

Un documentar despre viața sa este, de asemenea, programat să fie lansat la sfârșitul acestui an, ceea ce va oferi fanilor ocazia de a descoperi mai multe despre povestea unui solist care a schimbat fața heavy metalului.