UPDATE Ora 14:10 Oficial, de la IPJ Constanța

„La această oră este dat în urmărire numitul GEORGE KARAM, dat fiind faptul că în seara de 19 noiembrie a.c., s-a primit, din partea instanței, mandatul de executare a pedepsei de 8 ani de închisoare, pe numele acestuia.

Imediat după primirea mandatului, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au demarat activitățile de căutare la adresa de domiciliu de pe raza orașului Ovidiu, dar și pe raza municipiului Constanța.

Precizăm faptul că sus numitul se afla sub măsura preventivă a controlului judiciar și avea interdicție de a părăsi țara, fiind dat în consemn la punctele de trecere a frontierei.

La acest moment, bărbatul este căutat de polițiști în vederea depistării și punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Se fac toate demersurile și eforturile pentru identificarea acestuia, fiind verificate toate pistele și informațiile care i-ar putea ajuta pe polițiști pentru găsirea bărbatului”.

Patronul restaurantului Beirut din Constanța în care, în urmă cu cinci ani, trei tinere artiste au murit arse într-un incendiu devastator, este de negăsit. George Karam, de origine libaneză, a fost condamnat, ieri, la 8 ani, o lună și 10 zile de închisoare, sentința Curții de Apel Constanța fiind definitivă. Soluția instanței, pentru a fi pusă în aplicare, a ajuns seara trecută la IPJ Constanța. Este posibil ca George Karam să fi aflat, între timp, ce condamnare a primit.

La aflarea veștii, George Karam se afla sub control judiciar, el fiind in directa supraveghere a Poliției orașului Ovidiu. Ultima prezență la semnat a fost pe 12 noiembrie a.c. Trebuia să se prezinte la poliție ieri, pe 19 noiembrie, dar, in situația lui s-a emis mandatul de arestare, astfel ca măsura controlului judiciar este practic anulată. Nu este exclus să fi fugit din țară.George Karam nu a fost găsit la Ovidiu, nici la altă adresă unde s-a verificat. Are și telefoanele închise. Poliția continuă căutările, el fiind dat în urmărire.

