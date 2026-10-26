Republica Moldova. O schimbare de look pe care a analizat-o timp de mai bine de doi ani a devenit realitate pentru interpretul din Republica Moldova, Patric Hanganu. Acesta și-a făcut un transplant de păr în Turcia și a vorbit despre motivele care l-au determinat să apeleze la această procedură. Artistul a mărturisit că, înainte de intervenție, poveștile auzite de la alte persoane i-au provocat teamă.

Patric Hanganu a povestit despre experiența sa într-un story publicat pe Facebook. Interpretul spune că, înainte de procedură, a auzit mai multe istorii despre transplantul de păr. Unele dintre ele l-au făcut să se teamă de ceea ce urma să se întâmple. Realitatea de după intervenție a fost însă diferită de așteptările sale. Artistul afirmă că se simte bine și că recuperarea a fost mai ușoară decât își imaginase.

Interpretul se aștepta să aibă nevoie de mai multe zile de odihnă. Totuși, și-a reluat activitățile și spune că nu își poate amâna responsabilitățile profesionale.

„Am auzit, înainte de a face transplantul, diferite istorii care mai înfricoșătoare și sigur că m-am dus și eu cu frică acolo, dar, cum am spus și ieri, foarte, foarte ok, mă simt foarte bine. Lucrul nu așteaptă, fraților”, a transmis artistul.

Patric Hanganu a vorbit și despre poveștile care circulă în spațiul public despre transplantul de păr. În opinia sa, unele relatări ajung să provoace teamă chiar și în rândul persoanelor care nu au trecut printr-o asemenea intervenție.

Artistul susține că o parte dintre cei care povestesc despre procedură nu au experiență directă, ci transmit informații auzite de la alte persoane. În acest proces, spune el, unele detalii pot fi exagerate.

„Și istoriile sunt foarte diferite, foarte mulți care povestesc nici n-au făcut transplanturi, dar au auzit și ei dintr-o parte, le-au mai umflat și ia că așa se creează frica asta”, a spus interpretul.

Hanganu a precizat că vorbește exclusiv despre ceea ce a trăit el și că nu poate garanta că experiența va fi aceeași pentru toată lumea.

„Dar, cum am spus, din experiența mea, a fost totul foarte ok, nu știu, poate depinde și de clinică, poate depinde și de medici. Eu nu pot să bag mâna în foc pentru nimeni. Eu vorbesc strict din ceea ce am simțit eu, ce am trăit eu și ce trăiesc și în ziua de azi. Și voi deja urmăriți și vedeți cum se comportă”, a mai declarat artistul.

Interpretul a menționat că experiența poate varia în funcție de clinică și de medicii care efectuează procedura. Declarațiile sale reflectă experiența personală și nu reprezintă o garanție privind recuperarea sau rezultatele altor persoane.

Schimbarea de look nu a fost o decizie luată în grabă. Patric Hanganu s-a gândit mai bine de doi ani înainte de a apela la transplantul de păr. În cele din urmă, artistul a ales Turcia, unde a făcut intervenția la Istanbul. Printre motivele care au influențat alegerea s-au numărat prețul și condițiile oferite.

Potrivit relatărilor sale, procedura a fost mai simplă și mai ușoară decât se aștepta. Interpretul s-a declarat mulțumit de experiență și a vorbit deschis despre temerile pe care le-a avut înainte de a ajunge la clinică.

La o săptămână după intervenție, Hanganu spune că se simte foarte bine și că și-a reluat activitățile. Rezultatul final al transplantului poate fi evaluat însă în timp, pe măsură ce evoluează procesul de recuperare și creștere a părului.

Patric Hanganu este un interpret din Republica Moldova. A început să cânte la vârsta de 18 ani. Primele sale piese le-a interpretat în pasajele subterane din Chișinău.

Ulterior, artistul a devenit cunoscut prin activitatea sa muzicală și prin aparițiile în mediul online. În ultimii ani, numele său a apărut frecvent în presa locală și în legătură cu viața personală.

Unul dintre subiectele intens mediatizate a fost conflictul cu fosta sa parteneră, Svetlana Nichitina, cu care are un fiu, Patric Jr.

În septembrie 2024, disputa dintre cei doi a luat amploare după ce Nichitina a declarat că a aflat de la alte persoane că fiul lor fusese botezat fără ca ea să știe sau să participe la eveniment. Hanganu și-a motivat atunci decizia prin neînțelegerile existente între cei doi.

Ulterior, foștii parteneri au făcut mai multe declarații publice și acuzații reciproce. O parte dintre dispute au vizat relația dintre părinți și aspecte legate de copil. Conflictul a continuat să fie reflectat de presa din Republica Moldova.

Patric Hanganu nu este singura persoană cunoscută din Republica Moldova al cărei nume a apelat la transplant de păr. În trecut, subiectul a apărut și în relatările despre fostul premier Vlad Filat.

Primele speculații despre o posibilă intervenție au apărut în 2010, în perioada în care Filat ocupa funcția de prim-ministru. La acel moment, informațiile au circulat în presă fără o confirmare publică din partea sa.

Subiectul a revenit în atenție în februarie 2023, când au fost publicate noi relatări potrivit cărora fostul premier și-ar fi făcut un transplant de păr în Elveția. În acele informații a fost vehiculată și suma de aproximativ 14.000 de euro.