Patriarhul Kirill este acuzat de sprijinul oferit lui Vladimir Putin în privința războiului

Creștinii ortodocși din Ucraina au fost sub autoritatea episcopală a Moscovei din 1686 până în 2019, când Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului – primul dintre cei 15 patriarhi ortodocși răsăriteni – a dat curs cererii Kievului de independență. „Mai mult de jumătate din parohiile Ucrainei au respins decizia și au rămas sub jurisdicția Moscovei”, relatează The New York Times, dar invazia lui Putin – și sprijinul lui Kirill pentru aceasta – au schimbat acest lucru.

Aproximativ jumătate din cele 45 de eparhii ortodoxe ale Ucrainei au încetat să-l mai pomenească pe Patriarhul Kirill în timpul rugăciunilor, o desprindere „de facto” de autoritatea Moscovei, potrivit cărturarului rus Serghei Chapnin de la Universitatea Fordham. „Cum poți accepta rugăciunile pentru patriarhul care binecuvântează soldații care încearcă să-ți omoare fiul?” a întrebat Andreas Loudaros, editor al revistei Orthodoxia din Atena.

Sute de clerici ortodocși ucraineni au semnat o petiție din partea protopopului Andriy Pinciuk în care îl acuză pe Kirill că a comis „crime morale prin binecuvântarea războiului împotriva Ucrainei” și cer liderilor ortodocși la nivel mondial să-și sancționeze colegul rus pentru „erezie” într-un tribunal bisericesc. „Din toate punctele de vedere, un clivaj serios în biserică pare inevitabil, dar cursul războiului va determina adâncimea lui și țesutul cicatricial lăsat în urmă”, relatează Times.

O situație dăunătoare Ortodoxiei

Bisericile aliniate cu ortodocșii ruși din nordul Italiei și Amsterdam au rupt oficial legăturile cu Patriarhia Moscovei, mulți enoriași din SUA își schimbă biserica, iar seminariștii ortodocși din Franța i-au cerut episcopului lor să se rupă de Kirill. Preoții ortodocși din Rusia au fost amendați sau concediați pentru că au criticat războiul.

Șeful Bisericii Ortodoxe din Lituania, Mitropolitul Innokenty, a condamnat „ferm” „războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a cerut „o mai mare independență a bisericii” față de Moscova și a numit „declarațiile politice” ale Patriarhului Kiril despre război „opinia sa personală”.

Kirill „nu ar fi trebuit să se identifice atât de mult cu președintele Putin și chiar să numească „sacru” războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat recent Patriarhul Bartolomeu unui grup de studenți. „Este dăunător prestigiului întregii Ortodoxii, deoarece Ortodoxia nu sprijină războiul, violența, terorismul”, a spus el potrivit Yahoo News.