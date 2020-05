Pentru că toate zborurile erau anulate și altă variantă nu exista, fostul președinte al României, care în prezent ocupă funcția de europarlamentar, a pornit la un drum lung, pe patru roți. Băsescu a descris peisajul dezolant peste care a dat în călătoria sa.

„Dacian Cioloș spunea că nu vedea nicio mașină, că era totul pustiu, părea un peisaj selenar. Este adevărat, eu am făcut lucrurile ceva mai inteligent decât el. Am plecat la prânz de la București, m-am oprit la Arad, am dormit acolo și am luat masa la Arad.

Dimineața la 5 m-am urcat în mașină și la 6 după-amiază eram la Bruxelles. Ce-i drept, pe tot drumul n-am putut bea decât o cafea și aia în picioare. Benzinăriile, de la care de obicei puteai să iei un sandviș, puteai să-l iei și acum, puteai să bei o cafea, numai că nu mai erau mese. Adică puteai să o bei afară, dar o făceai în picioare”, a spus Traian Băsescu în cadrul emisiunii „România 9”, de la TVR 1.

„Dascălii au fost obligați să predea pe calculator”

Altfel, Traian Băsescu a identificat și un aspect pozitiv al perioadei de izolare. Este vorba despre metoda prin care copiii au primit lecții în perioada de izolare. „S-a întâmplat și un lucru bun cu epidemia asta. Dascălii au fost obligați să predea pe calculator, totul este ca imediat ce se termină pandemia să nu ia iar copiii la școală să-i învețe păpădia și salata.

Să rămână pe calculatoare. Să facă predare, după ce au terminat copiii orele, pe calculator. Gândiți-vă că dacă Orban se ține de cuvânt și cumpără tablete pentru copiii de la țară, gândiți-vă câți IT-iști ar ieși din acești copii. Copiii românilor sunt extrem de talentați!”, a mai declarat Traian Băsescu în cadrul aceleași emisiuni.