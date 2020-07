Fostul prezentator de la ”Supraviețuitorul” povestește care este mare lui dragoste. E biciclist înrăit, adoră traseele lungi și complexe. Face asta de ani de zile și, având în vedere cum arată, antrenamentele fac parte din viața sa. Recent, acesta a urcat cu bicilceta pe cea mai celebră șosea din România, ocazie perfectă să își etaleze și corpul în costumul specific, strâns pe corp.

”Prima dată când am mers pe #Transalpina, drumul construit de regele Carol al II-lea la peste 2000 de metri prin munții Parâng, am privit cu jind la cei câțiva bicicliști cu care ne-am intersectat. Pe vremea aceea nu pedalam, iar pantele amețitoare ale Transalpinei mi se păreau inabordabile altfel decât cu mașina.

Acum doi ani am urcat primii 20 de km, dar n-am mai avut putere pentru a doua urcare, așa că m-am întors la Obârșia Lotrului. Anul ăsta venisem hotărât să termin ce începusem, dar n-a ținut vremea cu mine. A plouat torențial până după-amiaza. Pe la 5-6, am prins o rază de soare și am îndrăznit să pornesc. Apoi vremea s-a stricat iar și am prins pe cele două ore de traseu ploaie, ceață, vânt și un frig cum n-am mai simțit de când am coborât Transfăgărășanul.

Totuși, după 30 km și 1.000 de metri diferență pozitivă de nivel, la Rânca norii s-au dat deoparte și am avut parte de un apus ca o medalie de aur”, a scris Dragos Bucurenci pe contul său de pe o rețea de socializare.

Dragoș Bucurenci este consultant și trainer de comunicare, activist civic și jurnalist. În 2010, a primit Premiul „Cel mai Bun Training al Anului” la Gala Business Edu. Anul trecut a fost pus la zid de internauți după ce a preluat conducerea departamentului de comunicare de la Philipp Morris România.

Sursa foto: Instagram