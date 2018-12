VEȘTI URIAȘE pentru ROMÂNII cu CREDITE. Parchetul General, decizie finală în ceea ce privește BĂNCILE

Parchetul General anunță finalizarea recursului în interesul legii privind practica neunitară în domeniul litigiilor pe creditele în franci elvețieni.





Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție lucrează la recursul în interesul legii legat de practica neunitară în domeniul litigiilor vizând creditele în franci elvetieni și aplicarea impreviziunii în vechiul Cod civil.

„Vorbim despre actul normativ aflat în vigoare pana in 2011, intrucat creditarea in CHF a inceput in Romania in anul 2005. Veti vedea, in documentul de la finalul articolului, cum Parchetul General a devansat cu circa 8 luni termenul prevazut initial, precum si hatisul legislativ cu care sunt nevoiti sa se lupte debitorii in moneda Elvetiei, debitori al caror numar este in prezent de circa 30-35.000”, scrie Lumeajustitiei.

Dacă interpretarea Înaltei Curți (cea care judecă RIL-urile) va fi pronunțată în favoarea consumatorilor, atunci va trebui ca toate instanțele din țară să țină cont de decizia ÎCCJ și, pe cale de consecință, să înghețe cursul la valoarea de la momentul acordării împrumutului în franci elvețieni ori să echilibreze contractul de credit la un anumit curs (nu neaparat cel de la acordare).

„Ultimii aproape patru ani au stat sub semnul disperarii pentru zecile de mii de romani care s-au imprumutat in franci elvetieni. Totul a inceput pe 15 ianuarie 2015, cand cursul franc-leu a explodat (de la 3,74 RON/CHF la 4,33 RON/CHF), din cauza ca Banca Nationala a Elvetiei a renuntat la plafonul cursului de schimb de minimum 1,2 franci pentru un euro. De atunci incoace, au curs procesele – individuale si colective – impotriva bancilor, nu putine fiind cazurile in care instantele le-au dat castig de cauza debitorilor, din cauza clauzelor abuzive cuprinse in contractele de credit”, mai scrie sursa citată.

