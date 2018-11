Parchetul cere URMĂRIREA PENALĂ a lui Călin Popescu Tăriceanu. PRIMA REACȚIE a șefului Senatului. Breaking News

Parchetul cere urmărire penală pentru liderul ALDE şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. DNA a formulat o solicitare către ICCJ pentru urmărirea penală a șefului Senatului.





UPDATE 20:30: Președintele Senatului a declarat, la Antena 3, că nu s-a făcut nicio plată către Microsoft în timpul mandatului său.

„Am văzut informațiile care s-au vehiculat în ultimele ore și pot să fac câteva precizări. Hotărârea de Guvern care a aprobat contractul de furnizare de licențe Microsoft a fost adoptată în 2004 înainte ca eu să devin Prim-Ministru. Pe timpul mandatului meu, Guvernul a dat o hotărâre în baza căreia să se facă inventarierea licențelor Microsoft având în vedere că licențele erau utilizate, nu se plătise contravaloarea lor și noi eram într-o situație de ilegalitate, practic, pentru că nu plătisem folosirea.”, a declarat Tăriceanu.

„Pe perioada mandatului meu nu s-a făcut nicio plată către Microsoft. (...) Prima plată s-a făcut în perioada Guvernului Boc.”, a declarat Tăriceanu.

UPDATE: Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri pentru Mediafax.ro, că nu a primit nicio înştiinţare referitpare la o plângere penală pe numele său.

Potrivit Antena 3, dosarul în care este vizat Călin Popescu Tăriceanu este dosarul Microsoft.

Solicitarea ar fi fost inaintata Ministerului Justitiei.

Tăriceanu ar fi acuzat de luare de mită, în perioada când era membru al Guvernului, au precizat surse judiciare.

Parchetul General, prin purtătorul de cuvânt, a precizat ca există o cererea a DNA privind un senator, fără a preciza numele, acuzația fiind de luare de mită.

Călin Popescu Tăriceanu a contestat în instanţă interceptările din dosarul Microsoft, după ce acesta a apărut în dosar în urma unui denunţ făcut de fostul ministru al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu.

Tăriceanu, urmărit penal în dosarul Microsoft. Reacţia jurnalistului Mirel Curea: „Tăriceanu ăsta, nu e Orban. Nu îl pot cuminţi”

Gabriel Sandu a declarat că președintele Senatului ar fi primit în 2008 mită, în valoare de câteva milioane de euro, pentru prelungirea contractului de achiziție de licențe Microsoft.

Solicitarea DNA a fost trimisă la ÎCCJ săptămâna trecută și a fost repartizată unui consilier al procurorului general care întocmește dosarul și îl trimite spre avizare.

Solicitarea de încuviințare a începerii urmăririi penale pe numele lui Tăriceanu ar fi ajuns deja la Senat.

Șeful Senatului a făcut contestație în privința interceptărilor în dosarul Microsoft.

„Am făcut contestaţie cu privire la legalitatea ascultărilor telefonice în cea ce mă priveşte în dosarul Microsoft. Am făcut acest lucru pentru că eu consider că respectul pentru drepturile cetăţenilor este cheia principală, e bolta în care se construieşte o ţară democratică. Nu cetăţenii trebuie să servească instituţiilor, instituţiile trebuie să servească cetăţeni. La noi din păcate această practică a ascultării telefoanelor a devenit endemică. Este grav ce s-a întâmplat în aceşti ani, de o amploare nemaivăzuta. Nu aveau nimic de a face cu siguranţa naţională şi numai mintea bolnavă a unora care cred ca toţi cetăţenii trebuie puşi sub urmărire", declara Călin Popescu Tăriceanu, în luna martie, după contestarea în instanţă a interceptărilor din dosarul Microsoft.

