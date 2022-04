Paradoxul regulamentului școlar. Părul vopsit se pedepsește cu exmatricularea. Posesia de arme, sancționată mai bâlnd

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) a redactat un comunicat în care acuză Școala nr. 194 din Municipiul București de încălcarea prevederilor Statutului Elevului în textul Regulamentului Intern. Iată punctul de vedere al asociației respective:

Nemulțumirile Asociației Elevilor din București și Ilfov

„Școala Nr. 194 din capitală, prezintă în Regulamentul intern al unității de învățământ, măsuri drastice cu privire la ținuta vestimentară a elevilor și cea capilară:

(4) Toţi elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială Nr. 194 vor purta uniforma şcolară realizată după un proiect al şcolii.

(1) (a) Uniforma are două piese pentru fete:

– fustiţă şi vestă roşie cu ecuson ce contine insemnele scolii

– bluză albă sau de culoare deschisă

– pantofi negri, maro sau gri închis cu toc mic

– iarna, sub vestă se poate purta un pulover

– se pot purta pantaloni închişi la culoare sau bluejeans

– ciorapii vor fi albi sau de culoarea pielii

1.b) Ţinuta vestimentară și capilară a elevelor va fi îngrijită (părul tuns scurt sau lung, dar legat şi pieptănat)

2.c) Nu se admite părul vopsit. Elevele şi elevii care îşi vopsesc părul vor fi sancţionaţi până la eliminarea din şcoală şi chiar mutarea la altă şcoală.

3.d) Fusta nu trebuie să fie foarte scurtă (cu mai mult de 5-6 cm deasupra genunchiului).

4.e) Elevele nu vor avea sprâncene pensate, nu se vor farda (ruj, ojă, fond de ten, rimel etc).

5.f) Nu se recomandă încălţăminte cu talpă înaltă, aceasta punând în pericol dezvoltarea normală a copilului.

În ciuda cerințelor exagerate ale școlii, consumarea substanțelor prezintă urmări inofensive, față de vopsirea părului, care conform regulamentului: Elevele şi elevii care îşi vopsesc părul vor fi sancţionaţi până la eliminarea din şcoală şi chiar mutarea la altă şcoală. Elevii contestă aberările școlii, dorindu-și să diminueze aceste bariere în comunicare elev-profesor, din pricina unei culori diferite a părului ce le oferă oportunitatea elevilor să se exprime liber și să își însușească propriul stil.

“Ce legătură are părul vopsit cu perfomanța elevului?”, este întrebarea unei eleve dintr-un liceu din București, care condamnă ferm lipsa de interes a conducerii școlii cu privire la sancțiunile care sunt chiar importante, cum ar fi: deținerea sau consumarea drogurilor, băuturilor alcoolice sau alte substanțe interzise, care pot influența și avea un impact negativ în viitorul elevului.

Sancțiunile școlii cu privire la substanțele interzise:

Pentru elevul care deține sau consumă droguri, bãuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigãri, substanțe etnobotanice și participă la jocuri de noroc:

La ciclul primar:

Prima abatere: observație

Prima recidivă: 1 calificativ scăzut

A doua recidivă: 2 calificative scăzute

La ciclul gimnazial:

Prima abatere: observație

Prima recidivă: 1 punct scăzut la nota la purtare. Repetă: 3 puncte

Modul de acționare a școlii în cele două situații sunt bulversante, și nu autoritare, ci ilogice față de educația elevilor care învață în unitatea lor de învățământ.

De asemenea, aceleași sancțiuni ca în cazul introducerii de droguri în școală sunt valabile și în cazul în care un elev introduce şi/sau să face uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

Reprezentanții elevilor vor să aducă la cunoștință faptul că Statutul Elevului menționează exmatricularea printre sancțiunile care ,,nu se pot aplica în învățământul obligatoriu” (art. 16, alin. 9), iar deținerea și utilizarea de droguri, respectiv arme, în incinta unităților de învățământ sunt strict interzise de același document, în timp ce părul vopsit sau ținuta vestimentară, nu.

saAEBI este singura organizație reprezentativă a elevilor din municipiul București și județul Ilfov, înființată în toamna anului 2018, atât dintr-o dorință de îmbunătățire a calității actului educațional, cât și a deciziilor centrate pe sistemul de învățământ. De asemenea, AEBI militează pentru atenționarea decidenților în legătură cu nevoile generației actuale, menținându-și interesul privind comunicarea constantă cu elevii, și problemele pe care le întâmpină aceștia în unitatea lor de învățământ”, se precizează în comunicat.