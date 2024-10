Social Papa Francisc își va publica povestea de viață. „Hope”, prima carte a unui pontif în funcţie







Papa Francisc a scris autobiografia împreună cu italianul Carlo Musso, și va apărea în 80 de țări. Editura Mondadori a făcut anunțul la Târgul de Carte de la Frankfurt.

Papa Francisc își va publica povestea de viață în ianuarie

Papa Francisc și-a povestit viața în noua lucrare de aproape 400 de pagini care va fi lansată pe data de 14 ianuarie 2025, la mai puțin de un an de la lansarea autobiografiei „Life: My Story Through History”, scrisă împreună cu un jurnalist italian

Papa Francisc și Carlo Musso, au lucrat la carte aproape şase ani. Iniţial au plănuit să o publice după moartea sa, dar șansa de a o publica în perioada Jubileului din 2025: perioadă dedicată iertării, reînnoirii spirituale şi sărbătorii în Biserica Catolică, care are loc la fiecare 25 de ani, l-au determinat să o lanseze cât timp este încă în viaţă.

Carte acoperă copilăria, tinerețea și vocația și pontificatul său

Această carte acoperă copilăria, tinerețea și vocația sa, precum și pontificatul său. Această relatare autobiografică abordează „cu sinceritate, curaj și profeție cele mai importante și dezbătute subiecte ale timpurilor noastre contemporane, precum și chestiunile cruciale ale serviciului său ca pastor universal al Bisericii”, anunță editorul.

Papa Francisc își va publica povestea de viață în ianuarie. Sursa foto: penguinrandomhouse.com/

Cartea cu memorii „Hope” va descrie povestea vieţii Papei Francisc, de la rădăcinile sale italiene şi emigrarea strămoşilor săi în America Latină, la copilărie, adolescenţă, alegerea vocaţiei şi viaţa de adult, acoperind întreaga perioadă a papalităţii sale până în zilele noastre.

Papa Francisc: O autobiografie nu este povestea noastră privată

Papa Franisc a mărturisit: „Cartea vieţii mele este povestea unei călătorii a speranţei, o călătorie pe care nu o pot separa de călătoria familiei mele, a poporului meu, a întregului popor al lui Dumnezeu”.

Pontiful mai subliniază că „în fiecare pagină, fiecare pasaj, este cartea celor care au călătorit cu mine, a celor care au venit înainte, a celor care vor urma”.

În cele 340 de pagini, a vorbit despre tinerețea sa. Așa aflăm că a avut o prietenă înainte de a îmbrățișa viața religioasă, scrie aleteia.org.