De asemenea, el recunoaşte că se droghează şi suferă de o boală psihică.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat! Nu îmi bat joc de copii! O să violez o singură dată, cât e incriminarea, după aia nu îi mai violez, că o să stea de bunăvoie! Așa cred eu, poate greșesc. Aș putea să-mi găsesc o femeie, dar nu cred că-mi place. E o chestie de gusturi, că doar nu o fac eu intenționat… Să le violez pe ele. Îmi plac! Sunt super simpatice, super drăguțe! Violul e un act sexual… da, da, forțat! Nu o să-mi revin. De un an și jumătate e mai rău… Dacă am avut niște porniri de genul ăsta, să le zicem de pedofil că așa se numește… Până acum un an și jumătate a mai fost cum a mai fost…Și nici atunci nu cred că aveam vreu leac sau vreun antidot. Exact cum zici și tu, e o boală psihică, m-am gândit și eu la asta că e posibil să fie o boală psihică, dar știi cum e cu boala psihică, nu ai cum s-o tratezi. Când te doare genunchiul sau ceva, iei o pastilă de la farmacie, dar chestiile astea nu funcționează așa. Iar de un an și jumătate e și mai rău!”, spune tânărul, foarte degajat, potrivit wowbiz.ro

Te-ar putea interesa și: