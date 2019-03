PAMFLET. O zi furtunoasă

SCENA 1 Se ridică cortina. Scena goală. Intră povestitorul, îmbrăcat la costum, cravată cu pipa în gură. Sub braț are o carte iar cu una din mâini trage un scaun. Se deplasează încet sub lumina reflectorului. Se așează pe scaun și răsfoiește cartea.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Divertisment Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro