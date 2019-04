1999 oamenii strigau „Unitate!” , în 2019 vor să vadă papamobilul. Cum îl întâmpină ortodocșii pe Conducătorul Catolicilor, Papa Francisc

După 20 de ani de la ultima vizită a unui Suveran Pontif în România, un nou Papă va vizita țara noastră în perioada 31 mai – 02 iunie. Pregătirile pentru această vizită au adus Garda Elevțiană și jandarmii Vaticanului în România, care verifi că tot traseul Suveranului Pontif. De asemenea, pentru acest eveniment, Guvernul României scoate din vistierie 9 milioane de lei. Arhiepiscopul Romano-Catolic Ioan Robu, a explicat jurnaliștilor EVZ semnifi cația vizitei Papei Francisc, dar și modul în care s-a desfășurat prima vizită papală.





Pe 31 mai, la ora 11.30, Papa Francisc va ajunge pentru prima dată în „Grădina Maicii Domnului”, după cum a afirmat Papa Ioan Paul al II-lea în vizita apostolică din luna mai, 1999. Actualul Papă va fi păzit în permanență de 8 sau 10 membri ai Gărzi Elvețiene, chiar și atunci când acesta se va afla în papamobil. Pentru că aceștia vor avea rol de bodyguarzi, nu vor purta uniforma care îi face consacrați – sulițe, săbii – ci vor avea uniforme simple. Șefii Gărzii Elveţiene au vizitat comandamentul operativ care se ocupă de vizita Papei, amplasat în sediul Serviciului de Protecție și Pază, dar au fost în inspecție şi pe Dealul Mitropoliei și la Catedrala Sfântul Iosif, iar vineri, s-au deplasat în ţară pentru a observa și locațiile din Iași, Blaj și Șumuleu. Papa Francisc nu va utiliza în această vizită un papamobil de producție românească așa cum se vehiculează. „Nu este adevărată informația conform căreia Papa Francisc va merge cu un papamobil românesc. Acesta va fi transportat din Italia cu avionul”, explică Arhiepiscopul Ioan Robu.

Prima întâlnire a unui Papă cu România

Despre prima întâlnire a unui Suveran Pontif cu România a povestit, pentru EVZ, Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscopul Romano-Catolic. „Deși au trecut 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, pot spune că a fost ieri. Amintirea de atunci încă este vie, cu atât mai mult că ne și pregătim pentru următoarea vizită a unui Suveran Pontif. L-am primit cu mare bucurie pe acela pe care l-am considerat și îl considerăm mereu ca fiind urmașul Apostolului Petru. L-am așteptat ca pe unul care ne poate întări în credință. Și așa a fost. Prezența lui a fost percepută de lumea catolică, dar nu numai, ca fiind semnul vizibil al unității noastre din toată lumea. El fiind păstorul care conduce întreaga biserică catolică, cu autoritatea supremă, ne-am bucurat să îl avem în mijlocul nostru pe cel care asigură unitatea și catolicitatea bisericii”.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice explică că acum 20 de ani țara noastră era diferită. „Noi eram diferiți. Atunci Papa Ioan Paul al II-lea a găsit o Românie care încerca să devină partener în lume, încerca să fie luată în seamă. Și iată, acum țara noastră este membră a Uniunii Europene. Nu se datorează Papei acest lucru, căci nu a venit cu acest scop, dar vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea, el care provenea din Polonia, a însemnat o recunoaștere a istoriei noastre martirizate”, a spus părintele Francisc Doboș.

Întâlnirea cu Preafericitul Teoctist

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea din 1999 s-a desfășurat sub semnul unității și a plasat România în atenția mass-mediei internaționale. În cuvântul de salut de pe Aeroportul „Henri Coandă”, Suveranul Pontif Ioan Paul al IIlea spunea că a venit în România cu „mare bucurie, națiune mult dragă mie și pe care de multă vreme doream să o vizitez”. În fața catedralei patriarhele, Preafericitul Teoctist i-a spus Suveranului Pontif că îl primește „pe această colină, pe acestă vatră de lumină a neamului românesc, martori având, alături de noi, ierarhi, clerul și poporul de față. În persoana Sanctității Voastre, primim și cinstim Biserica lui Hristos”. Despre întâlnirea celor doi conducători ai Bisericii Catolice și a celei Ortodoxe, Arhiepiscopul Ioan Robu spune că „a fost un privilegiu că l-am avut pe Patriarhul Teoctist și Sinodul Bisericii Ortodoxe Române alături. Am participat treptat – am fost la Liturghia celebrată de Biserica Ortodoxă la care a stat de față Sfântul Părinte și clerul catolic alături de credincioși, apoi a fost Liturghia catolică la care a participat și Patriarhul Teoctist împreună cu Sfântul Sinod și cu poporul ortodox. A fost o comuniune, o frățietate adevărată, o apropiere cum cred că nu a fost niciodată. Îmi rămâne în minte strigătul de la Podul Izvor „Unitate! Unitate! Unitate!” - ca o dorință pe care a împărtășit-o mulțimea catolică împreună cu cea ortodoxă. Eram împreună acolo. Este de fapt dorința fundamentală care este și în rugăciune, atât în Biserica Catolică, cât și în cea Ortodoxă. De atunci a rămas această afecțiune între credincioși. Au fost zile de har, iar parfumul lor nu a dispărut. Ecoul „Unitate!” rămâne undeva. Deși la suprafață nu vedem mare lucru, totuși undeva rămâne în inimile și în mințile oamenilor această chemare la unitate, exprimată într-un fel sau altul. Dar e o realitate: vrem acest lucru”.

Tot globul va fi cu ochii pe România

Despre vizita Papei Francisc, Arhiepiscopul Ioan Robu este de părere că aceasta nu este o repetiție: „Este un nou papă și ne bucurăm să avem din nou un Sfânt Părinte printe noi, pe Papa Francisc. Această vizită va fi din nou un semn de unitate, de universalitate. Ca fiu al României, mă gândesc că vor fi câteva zile în care toată lumea va vorbi despre țara noastră, pentru că Papa Francisc va fi aici. Unde este Sfântul Părinte este ceva deosebit, un eveniment pe care lumea îl va interpreta într-o formă sau alta”.

Papa și Patriarhul vor rosti împreună Tatăl Nostru

În prima zi de vizită a Suveranului Pontif, pe lângă întâlnirea cu Președintele României, Primul Ministrul și cu autorităţile, reprezentanți ai societăţii civile şi corpul diplomatic, Papa Francisc se va întâlni cu Patriarhul Daniel și cu Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, vizită care va fi urmată de o întâlnire în Catedrala Națională unde va fi rostită rugăciunea „Tatăl Nostru”. „Acum este o celebrare mai redusă față de ceea ce a fost în 1999. Nu știu care sunt rațiunile pe care le are Biserica Ortodoxă. Știu sigur că îl primesc pe Papa cu multă bucurie, chiar dacă e doar un moment scurt de rugăciune în Catedrala Națională. Este o legătură care ne bucură totuși, așa cum este. Prezența Papei în România se face într-o țară majoritar ortodoxă. Era firesc să se întâlnească cu capii Bisericii Ortodoxe Române. Oricât de diferit va fi momentul față de acum 20 ani, cred că realitatea rămâne aceeași”, explică Arhiepiscopul Ioan Robu.

„Împreună” - cheia discursului papal

În timpul vizitei în România, Papa Francisc va rosti trei discursuri și trei cuvântări în timpul Liturghiilor. Despre cheia discursurilor Suveranului Pontif, Arhiepiscopul Ioan Robu, este de părere că acesta se va îndrepta spre sloganul acestei vizite. „Să mergem împreună! Cred că granițele discursului papal vor începe cu această expresie și este binevenit acest gând pentru toți românii, indiferent de apartenența lor la o confesiune sau alta. Trebuie să luptăm împotriva egoismului, a urii, a distanțelor dintre noi. Trebuie să fim împreună. Și în ceea ce privește binele țării, dar și în ceea ce privește binele familiei. Trebuie să simțim acest împreună și în școală, societate, și pe stradă, oriunde”, mărturisește înaltul prelat.

