Ordinul Ursulei von der Leyen, lege pentru România. Primul oraș care a anunțat stingerea

Comisia Europeană, reprezentată de către Ursula von der Leyen, a recomandat în repetate rânduri statelor membre ale blocului comunitar să reducă pe cât de mult consumul de energie. Astfel, după pandemia de COVID-19, cetățenii europeni vor fi nevoiți să suporte noi restricții din cauza crizei energetice.

În noiembrie 1884, Timișoara a devenit primul oraș iluminat electric din Europa. La 138 de ani de la momentul care a marcat un punct uriaș în evoluția umanității, liderii europeni au anunțat stingerea. Avertismentele vizează atât consumatorii casnici, cât și administrațiile locale.

Oneștiul, parțial iluminat pe timpul nopții

În acest context, Laurențiu Neghină, primarul orașului Onești, județul Bacău, a anunțat mai multe măsuri pentru reducerea cu 15% a consumului de curent electric la nivelul municipiului pe care-l administrează.

Printre măsurile pe care de administrația municipiului Onești vrea să le adopte se numără: iluminarea bulevardelor principale pe doar una dintre părți. Este vorba despre bulevardele Oituz și Republicii și străzile Mărășești și Belvedere. De asemenea, pe stâlpii cu două lămpi va funcționa doar o lampă și Parcul Municipal Onești va fi iluminat până la ora 23:00. În ceea ce privește clădirile administrative care aparțin primăriei, acolo se va reduce consumul de energie electrică cu 30%.

„Așa cum bine știți, decidenții au stabilit un nou mod de facturare care, odată aplicat, va duce la o creștere a facturii pentru Municipalitate cu aproximativ 3.500.000 lei/an, cost greu de achitat. În acest context, începând cu data de 1 Septembrie 2022, suntem obligați să luam măsuri de reducere a consumului de energie electrică la nivelul Municipiului Onești”, a scris Laurențiu Neghină pe pagina sa de Facebook.

Uniunea Europeană sare dintr-o criză în alta

Deși România produce peste 90% din necesarul de energie electrică, tarifele au explodat. Este un aspect inexplicabil din partea guvernanților sau a președintelui Klaus Iohannis. Oficialul de la Cotroceni a preluat din retorica Ursulei von der Leyen și a dat vina pe Vladimir Putin. Totuși, premisele crizei energetice s-au creat înainte de începerea conflictului militar din Ucraina.

„În întreaga UE sunt introduse modalități inteligente de economisire a energiei. Temperaturile ceva mai ridicate pentru aer condiționat, de exemplu, aduc rezultate impresionante. Bine că state membre precum Spania, Cehia şi Slovenia includ astfel de măsuri în planurile lor. Împreună, economisim energie pentru o iarnă sigură”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter, luna aceasta.

Acuzațiile îndreptate spre Comisia Europeană

Europarlamentarul Cristian Terheș, avocatul Gheorghe Piperea și economistul Ilie Șerbănescu se numără printre persoanele publice din România care o acuză pe Ursula von der Leyen. Ei consideră că președinta Comisiei Europene este vinovată pentru criza energetică și sărăcirea populației din UE.

„Ursula von der Leyen e responsabilă direct pentru creșterea prețurilor la energie, combustibil și mâncare în UE ca urmare a obiectivelor și mijloacelor utopice de combatere a emisiilor de carbon”, a declarat Cristian Terheș.

În același timp, Ilie Șerbănescu a precizat că cel mai mare dezastru este înregistrat în România pentru că țara noastră dispun de resursele ei, „dar pe care nu noi le controlăm. Și atunci, noi am scos din uz ce era producție posibilă din resurse fosile, dar nu am pus în loc nimic sau am pus ceva care nu ajunge”, notează RomâniaTV.