Contre dure între Orban și Rareș Bogdan. Urmează scindarea în PNL? Care este relația dintre cei doi politicieni

Președintele PNL, Ludovic Orban, a lăsat să se înțeleagă că europarlamentarul Rareș Bogdan mai are de învățat care sunt rigorile unui partid.





Ludovic Orban a declarat că nu se teme de europarlamentarul Rareș Bogdan. De asemenea, liderul PNL a susținut că proaspătul ales în Parlamentul European trebuie să învețe ce înseamnă lucrul în echipă.

„Viața într-un partid politic presupune anumite rigori. Este un sport de echipă. Presupune adaptarea permanentă și inclusiv respectarea deciziilor care sunt luate în rândul forurilor statutare. Ai dreptul să te exprimi public până se iau decizii, dar în final decizia partidului trebuie susținută public. Acestea sunt lucruri pe care, cu siguranță, orice om poate să le înțeleagă.

Nu mă tem de posibilitatea ca Rareș Bogdan să-mi ia locul la vârful PNL. Dacă o să fie problema de București o să discutăm de București. Nu vreau însă să vorbim acum de nume. (...) Nu am absolut nicio problemă, iar relația pe care o am cu el e una bună și nu e de ieri sau de azi. Este o relație în care am fost camarazi umăr la umăr, cum a fost și în legiunea sacră... Am convingerea și încrederea că o să gireze funcțiile pe care le are și le va avea cu maximă responsabilitate.”, a precizat Ludovic Orban, în direct la emisiunea România9 de la TVR.

Rareş Bogdan a fost ales, marţi, 4 iunie, şef al delegaţiei europarlamentarilor români membri ai Partidului Popular European (PPE). Chiar dacă Traian Băsescu se arătase deranjat de ideea că fostul jurnalist i-ar putea fi şef, Rareş Bogdan a primit și votul fostului preşedinte.

Decizia referitoare la şeful delegaţiei a fost luată în unanimitate. Din delegaţia europarlamentarilor români membri PPE fac parte aleşii PNL, PMP şi UDMR.

