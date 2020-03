„Economia trebuie să funcţioneze, mai ales în punctele-cheie, în domeniul energiei, în domeniul furnizării de utilităţi, de servicii publice, toate instituţiile statului trebuie să funcţioneze la capacitate maximă, toată zona medicală, toată zona de aprovizionare a populaţiei, toată zona comercială trebuie să funcţioneze la deplină capacitate, pentru a asigura condiţii normale de aprovizionare, pentru a asigura furnizarea tuturor serviciilor, utilităţilor necesare pentru funcţionare. Ca atare, solicit tuturor companiilor să ia măsuri de protejare a angajaţilor”, a transmis Orban.

El a adăugat că Guvernul a urmărit cu „mare atenţie”, încă de la începutul declanşării epidemiei, fiecare evoluţie şi a luat măsuri.

„Păstrăm aceeaşi mobilizare şi suntem pregătiţi, în funcţie de evoluţii, să luăm orice măsuri pentru a proteja sănătatea populaţiei. În perioada următoare, am solicitat ministrului Sănătăţii, ministrului Afacerilor Interne şi celorlalţi miniştri implicaţi o mobilizare şi mai bună, întărirea capacităţii direcţiilor de sănătate publică.

Trebuie să vă spun că am găsit direcţiile de sănătate publică aproape în moarte clinică – un număr foarte mic de angajaţi, neglijate de guvernanţii care au fost până la noi – şi am dispus măsuri pentru întărirea capacităţii direcţiilor de sănătate publică: angajarea de personal, fie rezidenţi, fie medici, din reţeaua şcolară, fie personal din alte entităţi, care are capacitatea de a desfăşura activităţi, de exemplu, de la casele judeţene de sănătate. De asemenea, eventual, medici care funcţionează în spitale care nu sunt în prima linie a bătăliei cu coronavirusul”, a declarat Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, va fi crescut şi numărul de medici epidemiologi.

„Am crescut şi vom creşte constant numărul de epidemiologi care sunt implicaţi în anchetele care se desfăşoară, pentru că de viteza cu care se desfăşoară anchetele epidemiologice, atunci când se constată o persoană că este diagnosticată pozitiv, şi de viteza de adoptare a măsurilor depinde reducerea răspândirii virusul în comunitate”, a spus Orban.

Şeful Executivului a subliniat că a cerut MAI să ia „măsuri energice” pentru respectarea izolării la domiciliu şi a carantinei.

„Am solicitat Ministerului de Interne, mai ales o dată cu preluarea Poliţiei locale, să ia măsuri energice pentru respectarea izolării la domiciliu şi a carantinei, dacă este necesar, inclusiv prin echipe mobile de jandarmi, care să se deplaseze şi să verifice la faţa locului în cât mai multe localităţi modul în care se respectă izolarea la domiciliu şi, împreună cu reprezentanţii administraţiei locale, cu primarul, cu angajaţii primăriilor, pe baza situaţiilor existente, să ia toate măsurile care se impun, inclusiv măsuri drastice de sancţionare, fie prin amenzi contravenţionale, fie prin constituirea de dosare penale”, a afirmat premierul.

Un alt obiectiv major îl reprezintă pregătirea spitalelor pentru a putea fi asigurate condiţii de tratament cât mai bune în cazul creşterii numărului de persoane infectate.

„Pregătim treptat spitalele, în funcţie de nivelul de răspândire, astfel încât să creştem capacitatea de tratare în toate spitalele care au efectiv posibilitatea şi condiţiile pentru a putea trata pacienţi”, a indicat premierul.

