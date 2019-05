Planurile PSD după alegerile europarlamentare. „Dragnea dă niște semnale absolut aberante!”

Președintele PNL, Ludovic Orban, este convins că PSD urmărește ca România să părăsească Uniunea Europeană, iar principala dovadă ar fi discursurile din ultima perioadă ale lui Liviu Dragnea.





Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că liderul PSD, Liviu Dragnea, își dorește scoaterea României din Uniunea Europeană. De asemenea, acesta a anunțat că PNL va depune o moțiune de cenzură în viitorul apropiat.

Astăzi se așteaptă o decizie la Înalta Curte în cazul lui Liviu Dragnea. În funcție de o eventuală decizie dacă se dă astăzi, PNL își face niște calcule pentru viitorul apropiat, adică în funcție de când veți face o moțiune de cenzură, în funcție dacă ați mai putea să discutați cu cei de la PMP sau din ALDE?

„Problema justiției trebuie rezolvată de justiție. Procesul este în fază finală la ICCJ, iar Completul de apel este cel care este chemat să ia decizia privitoare la Liviu Dragnea. Din punctul nostru de vedere faptele sunt foarte clare și de altfel există o condamnare care a fost dată de instanța de fond, pentru faptul că Dragnea a angajat niște persoane, fiind președintele Consiliului Județean a angajat niște persoane la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar persoanele respective plătite din bani publici, din taxele și din impozitele plătite de cetățeni, au lucrat la PSD, nu au lucrat nici măcar o singură zi la Direcția de Asistență Socială și de protecție a copilului. Lucrurile sunt simple, sunt clare, din punctul meu de vedere nu este ceva complicat dar noi, niciodată nu am pus presiune asupra justiției, Completul de judecată trebuie să ia decizia în conformitate cu procedurile legale și în conformitate cu ceea ce există în probatoriul prezentat de procurori. În rest, nu ne facem calcule. Suntem într-o campanie în care vom intensifica interacțiunea directă cu cetățenii români, vom fi prezenți în fiecare localitate, pe fiecare stradă, pe fiecare uliță, în fiecare casă, în fiecare scară de bloc, în fiecare apartament, pentru a lua contact direct cu oamenii, pentru a-i determina să voteze Partidul Național Liberal la alegerile pentru Parlamentul European și de asemenea, să se prezinte la vot, la referendum și să voteze în favoarea referendumului convocat de președintele Iohannis.

Oricum, cer public demisia directorului Televiziunii. Am ajuns să-l vedem pe Liviu Dragnea la Viața Satului de parcă este prezentator, în curând o să-l vedem la Teleenciclopedia, în curând o să-l vedem la emisiuni pentru copii. Eu zic să se ducă Dragnea direct să conducă Televiziunea, dacă am ajuns în situația în care oricând deschizi ecranul, îl vezi numai pe Dragnea. Și Televiziunea și Radioul public sunt plătite din taxele și impozitele cetățenilor, nu sunt instrumente de propagandă ale PSD, iar cei care conduc aceste instituții trebuie să le pună în slujba cetățenilor pentru corecta informare a acestora, nu ca să-i facă avantaje lui Liviu Dragnea.

O să ne trezim că și duminică, votul lui Liviu Dragnea o să fie la Viața Satului, care dă niște semnale absolut aberante. După ultimele ieșiri publice ale lui Dragnea, nu mai am nicio îndoială că Dragnea și PSD vor să scoată România din Uniunea Europeană, nu mai am niciun dubiu. Atâta nebunie în discursuri antieuropene, în discursuri împotriva partenerilor europeni, nu am văzut niciodată, la niciun lider din România.

Românii, într-o proporție zdrobitoare, de peste 90%, își doresc ca România să rămână în Uniunea Europeană, iar fiecare dintre români să beneficieze la maxim de avantajele pe care le are România din statutul de membru al Uniunii Europene. Ceea ce face Dragnea este o nebunie totală, vă repet, după ultimele ieșiri publice nu mai am nicio îndoială că Liviu Dragnea își dorește, de fapt, scoaterea României din Uniunea Europeană sau cel puțin marginalizarea României și generarea unui conflict cu Uniunea Europeană, care nu are nicio logică și care este împotriva interesului general al României.”, a explicat liderul PNL.

