”După părerea mea are 99 % şanse de a câştiga (n.r. Nicușor Dan), şi am să vă spun de ce: PNL la ora actuală e umăr la umăr cu PSD în Bucureşti. (…) Nicuşor Dan a fost subiectul unei decizii de desemnare la nivelul USR Bucureşti şi el a câştigat. El este desemnat de cei din USR, e adevărat că independent, şi aici am apreciat că vrea să rămână independent.

Aici a avut o atitudine corectă, firească într-o astfel de situaţie. Susţinerea lui Nicuşor Dan ne dă o garanţie a susţinerii USR-ului din Bucureşti. Nu ştiu ce va face Cioloş; Cioloş e mai mult la Bruxelles. Decisivă e susţinerea PNL, atât timp cât USR Bucureşti îl va sprijini pe Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la B1 TV.

Ludovic Orban a precizat că în luarea deciziei privind susţinerea lui Nicuşor Dan are de partea sa ”forţa argumentelor” legate de situaţia de fapt.

În ceea ce priveşte lista de consilieri, preşedintele PNL spune că sunt două variante: una cu liste separate ale PNL şi USR – PLUS pentru Consiliul General şi alta cu liste comune. ”Ambele variante din punctul meu de vedere sunt rezonabile”, a mai spus Orban în aceeași emisiune.

