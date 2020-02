Ludovic Orban a mărturisit că a grăbit procedura fiincă, inițial, moțiunea de cenzură trebuia să fie dezbătută și votată la altă dată.

Întrebat, vineri, la Craiova, dacă a transmis către CES toate ordonanțele de urgență, Orban că da și a precizat că avizul este facultativ și că „am fost puțin grăbiți în procedură”.

„Noi am transmis către Consiliul Economic și Social spre avizare toate proiectele de ordonanță de urgență. Unele dintre proiectele de ordonanță de urgență, care nu aveau toate avizele, nu au fost luate în dezbaterea plenului CES. Dar noi ne-am îndeplinit obligația de a transmite conținutul proiectelor de ordonanță. Avizul CES-ului este un aviz facultativ, noi încercăm să ținem cont. Pe de altă parte, trebuie să ne aducem aminte că am fost puțin grăbiți în procedură și din cauza faptului că inițial moțiunea de cenzură, din planificarea care fusese făcută publică, nu trebuia să se dezbată și să se voteze miercuri, ci luni, adică lunea care vine. Ori noi în momentul în care am aflat decizia majorității din Birourile Permanente Reunite ca dezbaterea și votul la moțiunea de cenzură să aibă loc miercuri, toate proiectele de ordonanță de urgență (…) le-am luat în dezbaterea Guvernului, unele dintre ele e adevărat, neavând toate avizele”, a spus Ludovic Orban.

Guvernul Orban a fost demis miercuri prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD şi susținută de UDMR. Moțiunea a trecut în Parlament cu 261 de voturi favorabile.

