Prezent în studiourile Antena 3, într-o emisiune realizată de moderatorul Cătălina Porumbel, liderul PNL Ludovic Orban a susținut că este dreptul lui să facă declarații la adresa judecătorilor CCR, iar asta nu înseamnă că face presiuni prin declarațiile publice și avertizările cu privire la modificarea legislației.

Atunci când Cătălina Porumbel la întrebat: ,,Sunteți un susținător al justiției libere, al statului de drept. Prin aceste afirmații prin care spuneți că judecători de la CCR, prin deciziile pe care le iau, sunt vinovați de ,,lovituri de stat” sau că protejează infractorii, nu este un atac al dvs. direct asupra justiției din România?”, liderul liberal a răspuns: ,,Am dreptul la opinii politice privitor la orice fel de decizie, la acțiune pe care o ia orice reprezentant care girează o funcție publică și este un drept legal pe care-l am, iar, în ceea ce privește exprimările pe care le-am făcut, le-am făcut după decizia CCR pe care cinci judecători, patru numiți de PSD și unul de UDMR au permis reluarea de la început a unor procese pentru niște personaje politice fără să existe, după opinia mea, niciun temei constituțional. Am cerut demisia lor și am și anunțat că vom iniția un proiect de reformă…”

Întrebat dacă ,,Acesta nu este o imixtiune în actul de justiție?”, Ludovic Orban a răspuns clar: ,,Un proiect de reformă a CCR, vom iniția un proiect de reformă a CCR, evident prin modificarea Constituției și a legii de organizare și funcționare a CCR.” Întrebat încă odată ,,Nu faceți un atac la justiție spuneți? Aveți dreptul la opinie?”, Ludovic Orban a concluzionat: ,,Dar cu siguranță că am dreptul la opinie, e un drept fundamental, de a-ți exprima opinia față de orice decizie a oricărei instituții publice din țara asta. Evident, îmi argumentez orice punct de vedere”.

