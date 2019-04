Cum a făcut Opoziția publicitate gratuită unei inițiative electorale a PSD. România lui Cristoiu

O știre mai mult sau mai puțin cultivată de presa autohtonă semnala că „începînd cu 1 aprilie 2019 a început să fie distribuit prin Poșta Română un pliant electoral tipărit de către PSD: «România merită mai mult în Europa»”. Fiind vorba de prelucrarea unui text de partid – mai precis al partidului numit PSD – știrea aducea și amănunte despre difuzarea acestui pliant.





Cel mai important din toate se referea la faptul că acest material va fi distribuit doar pensionarilor.

Toate campaniile electorale trăite și comentate de mine în post decembrism se definesc prin inițiative în genul celei asumate de PSD. Eficiența lor depinde de felul în care ele reușesc să ajungă la opinia publică. În cazul pliantului PSD, singurii beneficiari urmau să fie pensionarii. Ceilalți cetățeni nu aveau cum să știe de o asemenea inițiativă. Nici măcar alegătorii PSD. Pentru ca inițiativa să parvină în prim planul opiniei publice – altfel zis, pentru ca despre ea să aibă cunoștință întreaga țară – PSD ar fi trebuit să plătească bani grei de publicitate electorală. PSD n-a plătit nici un ban.

Și cu toate acestea, pliantul a devenit unul dintre cele mai publicitate documente din România acestei campanii electorale. Numeroși cetățeni, printre care și subsemnatul, s-au arătat curioși să pună mîna pe pliantul România merită mai mult.

Recent, întorcîndu-mă acasă de la BAR, am găsit în cutia poștală, o publicație împăturită în patru, pentru a-și face loc într-o cutie prevăzută a fi doar pentru scrisori. Am luat-o, am desfăcut-o, și, urcînd scara, ajuns la ușa apartamentului, am tresărit. Dacă aș fi fost mai tînăr, aș fi sărit într-un picior, riscînd chiar să mă dezechilibrez: Aveam în mîini pliantul mult invocat în ultima vreme! Abia așteptam să-l citesc.

O premieră în viața mea de gazetar postdecembrist, pentru care materialele electorale au fost din start neinteresante. Nu eram singurul care căutasem materialul.

Am mărturisit mai multor confrați de breaslă că am primit, în calitate de pensionar, Pliantul mult rîvnit.

Toți mi-au cerut să-l aduc la emisiuni sau la prima întîlnire de colaborator, ca să-l vadă. Unii mi-au spus că părinții lor, pensionari, sînt nemulțumiți că n-au primit pliantul și le-au cerut să le facă rost neapărat de el.

La toți am distins o nuanță de invidie că sînt pensionar și ei nu. Dacă ar fi fost și ei pensionari, ar fi primit și ei documentul.

Recent s-a anunțat că o Expoziție dedicată la Londra Războiului Rece expune celebrul șervețel de hîrtie pe care Stalin și Churchill au trecut procentele de împărțire a Europei după Război. Documentul invocat de toți istoricii români pentru a semnala că am fost dați rușilor de chiar Marile Puteri.

Nici măcar acest document n-a stîrnit în România atîta interes ca banalul material de publicitate electorală al PSD.

Cum s-a întîmplat asta în condițiile în care, de regulă, astfel de materiale trec neobservate și în plus PSD n-a dat nici un ban pentru publicitarea inițiativei? Foarte simplu.

Transformarea unui banal material electoral într-un document de interes național a fost opera exclusivă a Opoziției.

O regulă simplă de bătălie electorală spune că trebuie să eviți publicitatea făcută inițiativelor adversarilor. Una dintre marile probleme ale competitorilor constă în larma uriașă stîrnită de campania electorală. Pe fondul nepăsării automate a opiniei publice față de tot ce miroase a electoral, zeci de inițiative, multe costisitoare, trec neobservate. Ca să nu mai spun că, în această larmă zeci, sute de mesaje, nu sînt luate în seamă de cetățeni, care ridică din umeri la vederea banerelor, a panourilor, a înscrisurilor întîlnite în cale, zicînd: Publicitate electorală!

Ce a făcut Opoziția în cazul pliantului? În loc să-l treacă cu vederea, preocupată exclusiv de răspîndirea propriilor materiale și mesaje, ea s-a năpustit asupra pliantului transformîndu-l, prin Scandalul național provocat, în obiect de maxim interes.

A fost mai întîi tărăboiul în legătură cu contractul dintre Poșta Română și PSD.

Poșta Română, în mare suferință de parale, a procedat așa cum ar proceda peste tot în lume o firmă capitalistă. Dacă PSD plătește, care-i problema să-i distribuim materialul? Că doar nu sînt droguri. Nu știu ce-au mai gîndit mai marii Poștei. Eu în locul lor mi-aș fi zis acest adevăr.

Inițiativa e o frecție. Și dacă ar primi prin poștă un pliant comestibil, fabricat din ciocolată, pensionarii vor vota tot după cum îi duce pe ei capul.

Un asemenea raționament ar fi trebuit să-l facă liderii PNL. Din experiență ei știu că astfel de inițiative de campanie nu influențează votul. Alegătorul votează după alte criterii - cele ale realității cotidiane – decît după ce scrie într-un pliant sau pe un baner. Liderii PNL nu l-au făcut. Drept urmare, președintele PNL, Ludovic Orban, a declanșat la Realitatea tv Scandalul favorabil inițiativei PSD:

„Nu e semnat protocol, dar am aici adresa semnată de dl Brătianu, agentul electoral al PSD, adresa către președinții filialelor Poștei pentru beneficiile salariale care pot fi obținute. Îi transformă pe poștași în informatori PSD. E o decizie luată în Comitetul Executiv și această adresă nu e o ficțiune. E scris negru pe alb. SLPR va participa la întîlnirile și dezbaterile PSD la europarlamentare. În primul rînd, Poșta Română este transformată în instrument de propagandă al PSD. Doi. Poșta se angajează să pună la dispoziție date personale ale cetățenilor.”

