Opozanţii Brexitului cer, în stradă, al doilea refrendum. Ce face Theresa May

Opozanţii Brexitului ies sâmbătă în stradă, la Londdra, și cer un al doilea referendum. Potrivit AFP, premierul Theresa May face demersuri de culise, pentru a-i atrage pe deputaţi de partea sa.





Au trecut trei ani de când britanicii au decis, în urma unui referendum, să părăsească UE, însă, se pare, opțiunile lor s-au schimbat. Joi seara, Cei 27 au decis să acorde Regatului Unit două opţiuni în vederea unei amânări a Brexitului după data de 29 martie, până la 12 aprilie.

În scrisoarea sa adresată deputaţilor, Theresa May îşi prezintă din nou acordul drept ”cea mai bună soluţie” în vederea evitării unei ieşiri fără acord (”no deal”) - un scenariu dezagreat de mediile economice. Cei 27 i-au dat lui May opţiunea ca acodul să fie ratificat, iar Regatul Unit să iasă din UE treptat, beneficiind și de o scurtă amânare tehnică, până la 22 mai. În cazul respingerii acordului a treia oară, Londra va trebui să hotărască până la 12 aprilie să organizeze scrutinul britanic în alegerile europene. Dacă Marea Britanie hotărăşte să ţină acest scrutin, Londra poate cere o nouă amânare, a cărei durată nu a fost stabilită, informează news.ro. Personalităţi politice din toate zonele şi-au anunţat participarea la manifestația inițiată de opozanții Brexitului sâmbătă la prânz (13.00, ora României), în centrul Londrei. De exemplu premierul Scoției, Nicola Sturgeon, cunoscută pentru opoziția sa față de separare, i-a îndemnat pe cei care resping o ieşire din UE să profite ”la maximum de oportunitatea” oferită prin amânarea acordată de Bruxelles”. În plus, o petiţie online care cere Guvernului să renunţe la Brexit, a fost depusă pe site-ul Parlamentului, fiind semnată de 3,6 milioane de oameni în două zile.

