Operațiunea Postmaster - o lovitură de maestru în războiul secret. O operațiune de piraterie contemporană a fost instrumentată de spionajul britanic în aria maritimă teritorială a Spaniei franchiste.

Operațiunea Postmaster - abordarea cinematografică

Operațiunea Postmaster este mai puțin cunoscută de către publicul larg. Pentru acest public, a fost realizat filmul „The Ministry of Ungentlemanly Warfare”. Acesta a fost finalizat în 2024, în regia lui Guy Ritchie. Este, potrivit criticii de specialitate, unul dintre cele mai interesante filme despre perioada celui de-al Doilea Război Mondial lansate în ultima vreme.

Filmul se bazează pe cartea apărută cu un deceniu mai devreme în 2014, Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII.

Operațiunea Postmaster - câteva detalii istorice

SOE, serviciile secrete britanice, o structură creată prin contribuția uneia din marile legende ale spionajului mondial, britanica de origine română Vera Atkins au pregătit operațiunea. Data de start efectivă a fost luna ianuarie 1942, dar pregătirile efective s-au făăcut din vara anului 1941. Atunci, o secțiune a SOE a pus la punct un scenariu demn de filmele cu pirați.

Pur și simplu, informațiile militare au relevat faptul că nave italiene și germane erau destul de prost securizate pe o insulă din Africa de Vest, Ferdinand Po, Insula aparținea atunci Spaniei franchiste. Azi, insula se numește Bioko, localizată în Golful Guineea. Atunci, s-a decis să se organizeze o petrecere, de către un agent SOE deplin conspirat, ca să atragă ofițerii și să lase echipajul descoperit.

„Pirații” au putut duce navele în siguranță la Lagos, în Nigeria de azi

Petrecerea a început pe 14 ianuarie 1942. Încă din august 1941, maiorul Gus March-Phillipps pornise spre insula respectivă. Era o misiune ultrasecretă, fără sprijin militar, deoarece Spania era cumva neutră în războiul mondial. Adică, exluzând unii voluntari spanioli trimiși lui Hitler la Stalingrad, Spania nu a fost de partea Axei. Mulți spanioli comuniști, precum fiul lui Dolores Ybarruri, lidera comuniștilor spanioli aflați în ilegalitate au luptat alături de Armata Roșie. Fiul ei a căzut la Stalingrad.

Comandourile engleze au reușit să se infiltreze la bordul navelor. Au neutralizat membrii cheie ai echipajelor și au putut scoate navele din rada portului spaniol în apele internaționale, ajugând la Lagos. Printre vasele ocupate de „pirați” s-a aflat și legendarul vas comercial italian Duchessa d'Aosta.

Spionajul britanic se acoperea practic de glorie prin acest succes care i se datorează în exclusivitate.