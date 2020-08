Cele două organisme ale ONU afirmă că Marea Britanie este capabilă să gestioneze fluxul constant de imigranți, deoarece cifrele sunt „reduse”.

Peste 4.500 de imigranți clandestini au traversat Canalul Mânecii și au ajuns pe țărmurile britanice în cele șapte lui și jumătate scurse de la începutul anului – mai mult decât dublu față de cei 1890 de imigranți ilegali câși au fost înregistrați în tot anul 2019.

Săptămâna trecută, guvernul britanic a anunțat că a cerut Royal Navy să ajute forțele de frontieră și că ia în considerare un program de respingere după modelul aplicat de Australia, pentru a obliga ambarcațiunile cu imigranți să se întoarcă înapoi în Franța.

Nu doar că este de așteptat ca Franța să joace dur cu Marea Britanie, refuzând să accepte revenirea imigranților, comentează Breibart-Londra, dar asupra guvernului Johnson au început presiunile din partea ONU, cea care consideră că „migrația este „inevitabilă, de dorit și necesară”.

Într-un comunicat de presă, cele două organisme ONU afirmă că sunt „tulburate de propunerea de a intercepta ambarcațiunile și a le întoarce pe cele care încearcă să treacă ilegal Canalul Mânecii”, deoarece acest lucru ar putea provoca „incidente grave și mortale”.

„Deși un număr crescut de persoane au traversat Marea Mânecii cu ambarcațiunile în vara aceasta, cifrele rămân reduse și gestionabile”, afirmă cele două agenții ONU, dând de înțeles că Marea Britanie ar trebui să stea pur și simplu cu mâinile încrucișate și să privească cum îi sunt violate frontierele.

„Persoanele forțate de războaie și persecuții să își părăsească domiciliile și persoanele în mișcare se îmbarcă frecvent în călătorii riscante în multe părți ale lumii”, au spus cele două organisme.

Deși agențiile ONU vorbesc despre persoane care fug de războaie și persecuții, imigranții care trec în Marea Britanie au traversat mai multe țări considerate „sigure”, conform dreptului internțaional, unde ar fi fost obligate să ceară azil, inclusiv Franța însăși.

Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați a recunoscut de altfel, în luna mai a acestui an, că 70% dintre migranții care traversează Mediterana nu îndeplinesc condițiile necesare pentru azil, fiind simpli migranți economici.

UN Admits 70 Per Cent of Boat Migrants Not Eligible for Asylum https://t.co/jJTLI0F23L

— Breitbart London (@BreitbartLondon) May 27, 2020