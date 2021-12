Omicron: „Este ca o bombă”. Noua tulpină de COVID face ravagii în Africa de Sud, dar există și o veste bună! Pacienții nu au nevoie de…

Un consilier local din cartierul sud-african Alexandra a spus că noua tulpină se răspândește în localitate „foarte repede” – similar cu Europa, numărul de infecții cu Omicron confirmate în Marea Britanie a ajuns la peste 800, iar în Europa la 336, cu 11 cazuri în România. Când vine vorba de întrebări despre transmisibilitate – sau natura infecțioasă a acestei tulpini de Covid – nu trebuie să vorbiți cu oamenii de știință, spune un reporter al Sky News. În schimb, poți petrece 15 minute cu consilierul local Adolf Marema, care reprezintă comunitatea Alexandra din Johannesburg.

– Varianta se răspândește rapid? am întrebat. „Foarte repede, foarte repede, vă pot spune că e ca o bombă”, a răspuns el.

Când am întrebat câți oameni au fost infectați, el a spus: „Mulți oameni, adică, în fiecare zi interacționez cu aproximativ 100 până la 200 de oameni și vorbesc cu mulți dintre ei… și mulți dintre aceștia. oamenii au recunoscut că ai Covid, dar majoritatea au crezut că au gripă.”

Pericolul variantei Omicron rămâne neclar

Nimeni din Alexandra nu pare să folosească cuvântul „Omicron” pentru a-și descrie afecțiunile – „gripa” este preferată în mod covârșitor – dar nu există nicio îndoială că Omicron mătură toată comunitatea. Ne-am întâlnit cu un administrator de școală primară, Muzi Linda, care a fost testat pozitiv pentru COVID-19 săptămâna trecută și l-am rugat să-și descrie simptomele.

„Ei bine, am avut dureri de cap, nas înfundat, nu curge prea mult, am tuse, asta era cea mai mare bătaie de cap”. Când l-am întrebat cum va evalua gravitatea pe o scară de la 1 la 10, a spus: „Un „4” sincer, pentru că nu a fost chiar atât de rău, abia după prima zi, am decis să iau o pastilă pentru durerea de cap. Dar asta a fost tot.”

Spre deosebire de problema transmisibilității, întrebările despre gravitatea Omicron primesc răspunsuri mai puțin atestate științific, dar există o mulțime de oameni – precum Muzi Linda – care nu cred că este deosebit de grav.

Alții, precum doctorul Fareed Abdullah, încep, de asemenea, să aibă o opinie asupra acestei întrebări critice. Un medic de frunte la Spitalul Academic Steve Biko din Pretoria, el a petrecut ultimele 18 luni tratând cele mai grave cazuri legate de COVID.

Majoritatea pacienților nu prezintă simptome severe de COVID

Cu toate acestea, cu Omicron, el a asistat la o reducere semnificativă a numărului de pacienți care suferă de cele mai grave simptome. Făcând semn spre o pădure de corturi de evaluare amenajată pentru noii pacienți pe curtea spitalului, ne-a făcut o descriere de ultimă oră.

„În acest moment, avem 40 de pacienți, fie COVID-pozitivi, fie care așteaptă rezultate, dar diferența de data aceasta este că majoritatea acestor pacienți nu sunt aici din cauza pneumoniei severe cauzată de COVID.”

Săptămâna trecută, spitalul a tratat 42 de pacienți care sufereau de noua tulpină, dar doctorul Abdullah a spus că a fost „plăcut surprins” să descopere că peste 60 la sută din ei foloseau „aer din cameră” – nu oxigen sau ventilatoare – pentru a-i ajuta să respire.

„Imaginea s-ar putea schimba, dar cert este că de data aceasta există o diferență față de cele trei valuri anterioare (de COVID-19). Vorbesc cu fiecare dintre colegii mei care a lucrat în acest spital și toți au făcut aceeași observație (la fel ca și colegii) din alte spitale și este aceeași imagine”.

Este imposibil de știut cum lecțiile învățate aici se aplică în Europa. Africa de Sud are o populație semnificativ mai tânără și ratele de vaccinare sunt mai scăzute – iar oamenii sunt este foarte probabil să fi fost infectați cu tulpini anterioare și pot avea anticorpi pentru a lupta cu noua infecție.