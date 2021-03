În ciuda victoriei categorice obţinute în faţa Ungariei, cu scorul de 6 – 1, olandezii au tremurat serios pentru un loc în primele opt echipe la acest turneu final. În cazul în care România şi Germania ar fi încheiat la egalitate, cu un scor de la 2 – 2 în sus, Olanda ar fi părăsit competiţia găzduită de Ungaria şi Slovenia.

„Ne-am temut de un 2 – 2 de salon la confruntarea dintre România şi Germania, dar acesta nu s-a meterializat, iar Olanda intră în Final 8” au titrat, plini de bucurie, jurnaliştii de la cunoscuta publicaţie olandeză De Telegraaf.

Erwin van de Looi l-a ameniţat pe Kuntz

Selecţionerul nemţilor, Stefan Kuntz, a explicat, la rândul său, amuzat, că antrenorul Olandei, bunul său prieten Erwin van de Looi, l-a avertizat încă dinanintea partidei cu tricolorii să joace la victorie şi să nu ia în calcul o remiză de 2 – 2.

„Erwin a venit la mine şi mi-a spus că, dacă vom face un 2 – 2 cu România, va veni în Germania şi mă va ucide. El e un tip mai înalt ca mine şi l-am privit pentru câteva clipe. I-am răspuns că mi-ar face plăcere să vină în Germania, dar, mai degrabă, să bem o cafea şi nu să-mi facă rău” a povestit, cu zâmbetul pe buze, tehnicianul în vârstă de 58 de ani, care i-a condus, de pe margine, pe nemţi spre titlul european din 2019.

Batavii, dezamăgiţi de evoluţia contra României

„Portocala Mecanică” a zdrobit marţi seară, Ungaria şi a prins, până la urmă, biletele pentru sferturi, chiar de pe prima poziţie în grupă. Erwin van de Looi recunoaşte însă că jocul elevilor săi nu a strălucit deloc la acest turneu final şi e profund dezamăgit mai ales de rezultatul înregistrat în disputa cu naţionala lui Adi Mutu.

„Obiectivul nostru a fost să ne calificăm şi l-am îndeplinit. Nu am jucat prea bine în precedentele două partide. Am putut trece peste remiza cu Germania, 1 – 1, dar meciul cu România a fost totuşi mult sub aşteptări” a concluzionat selecţionerul Olandei.