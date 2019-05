Ofițer de la Înmatriculări, prins cu numere ilegale la mașina de lux care nu este trecută în declarația de avere

Un agent de la Poliția Rutieră Teleorman l-a sancționat pe un alt polițist și i-a confiscat plăcuțele de înmatriculare la un bolid de lux, marca BMW, deoarece erau neconforme cu legea.





Deși, inițial, s-a crezut că cel sancționat ar fi fost însuși șeful Serviciului de Inmatriculări din județ, oficiali din Poliția Română au precizat că respectivul nu este șeful, ci doar un ofițer, Dan Eib. Acestuia, agentul de la Rutieră i-a reținut certificatul de înmatriculare și i-a aplicat o amendă de 435 de lei. În spatele acestui incident, însă, am descoperit că ofițerul Dan Eib nu are trecută pe ultima declarație de avere mașina de lux. Autoturismul nu figurează nici în declarația de avere a soției, agent la Înmatriculări. Am întrebat polițiști cu experiență cum este posibil să înmatriculezi o mașină cu numere neconforme, atât timp cât legea prevede, clar, că plăcuțele trebuie să îndeplinească anumite standarde și sunt eliberate doar de Serviciul de Înmatriculări. Oamenii legii ne-au explicat că, la dorința proprietarului mașinii, se pot comanda numere speciale, „de șmecher”, fie cu litere pătrățoase, fie cu distanțe mai mari decât cele prevăzute de lege, între litere și cifre, la societăți autorizate tot de serviciile de înmatriculări. Legea prevede, însă, doar sancționarea șoferului.

LOVITURA DURA pentru Traian Basescu! VERDICTUL care ii strica toate planurile! Ce il asteapta pe fostul presedinte

Pagina 1 din 1