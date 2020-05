Liderul interimar al social-democraţilor a ajuns să dea această informaţie după ce premierul Ludovic Orban a declarat că Victor Ponta şi Ciolacu ar putea fi amendaţi din cauză că luni n-au purtat masca de protecţie în Parlament.

„Sub o formă de glumă, am vrut să transmit faptul că am o suferință la nas! Am o deviație de sept, depistată cu adevărat în urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a precizat Marcel Ciolacu conform dcnews.ro.

„Ba da, pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect din partea unora care se pretind lideri.

Aici forța exemplului e cea mai importantă. În spații închise există obligativitatea purtării măștii. În discursul la microfon nu au purtat masca și a fost o decizie a lor.

De fapt, ei se consideră deasupra legii și că doar cetățenii obișnuiți trebuie să respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au în raport cu legea”, a declarat Orban luni seară, la B1 Tv.

Anterior, Ciolacu lansase un mesaj ameninţător pe Facebook: „Premierul Orban trebuia astăzi să își dea demisia. Pentru toate prostiile pe care le-a făcut. Dar nu a avut demnitate. Tot acest Parlament îl va da jos! Prin moțiune de cenzură!”

În urmă cu 7 zile, Ciolacu ajungea a doua oară la spital după ce leşinase la o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD cu numai trei zile înainte.