Obiect luminos, filmat de un localnic din Buzău: „Nu am văzut niciodată aşa ceva”. Ipotezele provenienței acestuia

Locuitorii unei comune din Buzău au fost puși pe jar de un obiect luminos, care a apărut brusc pe cer și care părea că se mișcă. Marian, un localnic al comunei Smeeni a filmat totul și a trimis imaginile cotidianului Adevărul.

Bărbatul povestește că obiectul luminos avea o culoare rușiatică, era strălucitor și părea că se află deasupra localităţii Gherășeni.

„Pe la două şi un sfert noaptea m-am trezit să merg la bucătărie ca să beau apă. Am un gemuleţul exact spre Gherăseni şi când am văzut lumina aia m-am dus să o trezesc şi pe soţia mea. I-am zis, ce o fi aia, după care a început să filmeze. Eu nu am văzut niciodată aşa ceva“, a povestit bărbatul pentru adevărul.ro.

Obiect ciudat

Omul a mai spus că este pentru prima dată când vede așa ceva și că nu părea un obiect cu o formă stabilă, ci unul care era în permanentă schimbare.

„Mi-a captat atenţia pentru că era ciudat. Cu ochiul liber am văzut aşa: se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el. Pe urmă se închidea de tot, pe urmă, iar se lumina. Nu ştiu ce o fi fost“, a mai spus bărbatul.

Omul a ținut să precizeze că în direcția în care a observat obiectul nu există stâlpi de telecomunicaţii sau eoliene cu balize luminoase în vârf. El este convins de faptul că nu este vorba despre un corp ceresc și nici de vreo iluzie. Înregistrarea a fost trimisă și membrilor Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospatiale Neidentificate – ASFAN, dar până în acest moment, instituția nu a formulat vreun punct de vedere cu privire la acest obiect. Urmează probabil să studieze cu atenție filmările.

Multe ipoteze, nimic cert

Potrivit Adevărul, surse militare au declarat că în zona fostului aerodrom din sudul municipiului Buzău se află o unitate militară specializată în culegerea de informaţii, care ar avea în dotare şi drone.

În comuna buzoiană însă oamenii au început deja să-și dea cu părerea. Unii cred că este vorba despre un OZN venit de pe altă planetă. Existența extratereștrilor nu a fost dovedită până în prezent, dar în lume au fost observate multe obiecte zburătoare neidentificate a căror prezență nu a putut fi explicată.