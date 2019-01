Obiceiuri barbare ale românilor, oprite de lege. Dosare penale pentru o tradiţie veche de sute de ani

Una dintre cele mai controversate tradiţii ale românilor este Botezul Cailor, care are loc în fi ecare an pe 6 ianuarie. La graniţa dintre superstiţie şi credinţă, acest obicei, apărut la începutul secolului trecut, constă în botezarea de către preotul satului a cailor, după slujba de Bobotează.





Şi anul acesta zeci de proprietari de cai și-au botezat, conform tradiţiei, patrupedele, într-un ritual spectaculos: caii sunt împodobiţi cu ciucuri şi funde roşii şi trec în paradă prin faţa sătenilor.

Dar în localitatea Vişina, din judeţul Argeş, ceea ce trebuia să fie o sărbătoare s-a transformat într-un spectacol odios: supăraţi că nu au câştigat nimic în timpul concursului, trei proprietari de cai şi-au bătut cu biciul animalele până la sânge, fapt pe care agresorii l-au pus în cârca obiceiului străbun.

Oamenii legii s-au autosesizat şi au întocmit un dosar pentru săvârşirea infracţiunii de „rănirea sau schingiuirea animalelor”, faptă prevăzută de legea 205/2004. Dosarul penal a fost întocmit pe numele proprietarilor cailor care, supăraţi că nu au câştigat nimic în timpul concursului, şi-au lovit animalele cu sălbăticie. Aceştia au vârstele de 42, 24 şi 21 de ani. „La nivelul Sectiei nr.10 Poliţie Rurală Petreşti s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvărşirii infracţiunii de „rănirea sau schingiuirea animalelor”, faptă prevazută de Legea 205/2004. În prezent, cercetările sunt efectuate faţă de 3 bărbaţi, toţi din localitatea Vişina”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

La Ruginoasa, tinerii se lovesc cu bâtele

Comuna ieşeană Ruginoasa este martoră, an de an, în ziua de 31 decembrie, la ritualul bătăilor cu bâte. Tinerii, împărţiţi în două tabere adverse, numite deleni şi văleni, adică cei din deal şi cei din vale, se adună în vatra satului sub privirile sătenilor şi încheie anul printro bătaie cu ciomegele. Cei declaraţi victorioşi au privilegiul de a-şi alege cele mai frumoase fete la balurile care urmează. Poliţia a intervenit şi a interzis în mai mulți ani această tradiţie, din cauza numeroaselor accidente survenite în timpul bătăilor, dar mai ales din cauza celor care își doreau cu ardoare să câștige, presărând sticlă pisată pe bâte sau chiar înfigând cuie în ele.

La Brăneşti, oamenii sunt biciuiţi

În comuna ilfoveană Brăneşti joacă, de Lăsata Secului, „Cucii” și „Cucuoaicele”, urmașii emigranților bulgari din secolul al XVIII-lea. Ulițele din Brănești se umplu de mare zarvă. Oameni costumați ciudat, în straie viu colorate, cu măști bizare, amintind de vechi triburi pierdute în istorie, te bat pe umăr cu palmele sau chiar te altoiesc pe spinare cu un soi de bici în al cărui cap e legată o bucată de piele de vită sau o opincă veche. Pe parcursul acestui ritual te poți trezi, pe neașteptate, cu o lovitură în plină coloană, suficient de tare cât să genereze viitoare probleme medicale.

