Oana Trufășilă, Dr Max „Un simplu «Mulțumesc!» din partea pacientului este o satisfacție”

2024 a fost un an de consolidare pentru Dr. Max România, care a înregistrat o cifră de afaceri de 10,77 miliarde lei. Compania și-a continuat strategia de dezvoltare prin investiții care să sprijine creșterea sustenabilă și adaptarea la nevoile în schimbare ale pieței. Dr. Max a accelerat digitalizarea lanțului de farmacii, extinderea capacității depozitului de e-commerce, precum și relocarea mai multor depozite pentru a optimiza procesele și a răspunde rapid nevoilor clienților.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru orientare către pacient și acces echitabil la servicii de sănătate” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

