Oana Roman, marcată profund de pierderea mamei ei. Detalii legate de ultima lor întâlnire







Oana Roman trece printr-o perioadă extrem de delicată, după ce și-a pierdut mama. Cu toate că au trecut câteva săptămâni de la înmormântare, vedeta rememorează clipele petrecute alături de cea care i-a dat viață. Astfel, fiica lui Petre Roman a ținut să împărtășească detalii legate de ultima întâlnire cu aceasta.

Oana Roman și mama ei, relație apropiată

Vedeta se afla în vacanță în Egipt când mama ei a trecut în neființă. Oana Roman a decis să plece din țară în perioada respectivă, pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale. Înainte de plecarea din România, a avut o întâlnire cu Mioara Roman.

De altfel, fiica lui Petre Roman, mergea foarte des la centrul în care aceasta era internată. Cele două petreceau timp împreună, mergeau la coafor sau la restaurant. După ce starea de sănătate s-a degradat, lucrurile s-au schimbat. Întâlnirile dintre cele două aveau loc doar în salonul în care Mioara Roman era imobilizată la pat.

Fiica fostului premier, despre ultimul dialog cu mama ei

Vedeta a mărturisit că i-a citit Mioarei Roman, chiar înainte cu o zi de a pleca în vacanță. Mai mult, Oana nu a ales întâmplător un text, ci a optat pentru un eseu scris de cel mai bun prieten al mamei sale, regretatul Petru Creția

„Țin minte că ultima noastră întâlnire, practic cu o zi înainte ca eu să plec cu Isa, de ziua ei, așa cum făceam în fiecare an, și culmea, era o perioadă în care mama era foarte bine, am fost la ea și, nu știu de ce, am simțit în acea zi să-i citesc. Și am citit un eseu scris de Petru Creția despre Omul Valah, și care era plin de umor, în care vorbea despre metehnele românilor. I-am citit mamei acest eseu, am râs cu ea, și la final am întrebat-o: Mamă, ți-a plăcut?, și ea mi-a zis: «Splendid!». ”, a spus vedeta.

Oana Roman a primit o nouă lovitură

După pierderea mamei, vedeta a decis să ia o pauză de la rețelele de socializare. Astfel, aceasta a petrecut mai mult timp cu fiica ei. Recent, Oana Roman s-a confruntat cu încă o problemă. Animalul ei de companiei s-a îmbolnăvit și a ajuns pe mâinile medicilor. După o intervenție chirurgicală prin care câinele a trecut, fiica lui Petre Roman a fost nevoită să îl îngrijească.

„Îmi e greu să mai văd suferință în jurul meu. ”, a scris vedeta, pe Instagram.