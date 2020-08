După ce an de zile s-a luptat cu problemele legate de greutatea sa, iată că aceasta și-a strâns toată ambiția și a ajuns să aibă o siluetă de invidiat.

La 44 de ani, Oana Roman se simte și arată mai bine ca oricând. Drept dovadă că își iubește noul corp, Oana Roman a decis să lase inhibițiile la o parte și să se fotografieze în ipostaze în care nu am fi crezut că o vom vedea vreodată.

Într-un dintre fotografiile postate recent pe Instagram aceasta apare într-un halat scurt.

„Noapte bună, vise frumoase dragii mei. Recunosc. Uneori ma uit la mine și parca nu mi vine să cred că sunt eu!”, a mărturisit Oana.

În ceea ce privește capacitatea ei de a pierde kilograme și de a reuși să se trasnforme, tot Oana scria de curând pe conturile de socializare:

În ceea ce privește pierderea în greutate, Oana Roman scrie că „Sunt mândră! (…) Datorită vouă și cu multă ambiție am reușit! Mai am un drum de parcurs, dar ce era mai greu a trecut.”

Oana Roman a dezvăluit secretul care a adus-o cu câțiva pași mai aproape de silueta perfectă

„La mine e o chestie de foarte mulți ani. Am fost ținta unor campanii dezgustătoare. Nu ăsta e motivul pentru care am slăbit, ci pentru că am făcut un pariu virtual cu o prietenă de-a mea din Ploiești, care mi-a spus să vin să fac niște proceduri medicale la clinica ei.”, a spus Oana Roman, la Sinteza Zilei.

Ea a infirmat zvonurile conform cărora și-ar fi tăiat stomacul.

Vedeta a spus că s-a ambiționat după ce a văzut primele rezultate. Oana Roman susține că această dietă a fost inventată de ea pentru că cele cunoscute nu au dat rezultate în cazul ei.

„Eu le-am încercat pe toate (dietele – n.r.). Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu ”asta nu ai voie”, mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi interzic nimic, doar să reduc cantitățile. Și practic asta am făcut. Eu mănânc orice, dar foarte, foarte puțin. Mi s-a reglat metabolismul astfel încât am doar o masă consistentă pe zi, după-amiaza. Mă și înfometez puțin. Iau mesele la 14 ore distanță. Seara mănânc foarte puțin, o salată, fructe. Nu mănânc dimineața, nu am putut să o fac niciodată, beau doar o cafea. Prima masă o mănânc la ora 13.”, a dezvăluit Oana Roman. Ea a spus că mănâncă inclusiv ciocolată, înghețată, prăjituri, dar cantități foarte mici.