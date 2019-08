Incidentul sinsitru a avut loc la Craiova. Alin, iubitul cântăreței devenită celebră după participarea la emisiunea – concurs Vocea României a devenit țintă involuntară a unui bărbat care, nervos pe zgomotul făcut de niște muncitori de la o companie de gaze a început să arunce din locuință cu sticle incendiare. Atacatorul a pregătit și aruncat șapte sticle incendiare, în toate direcțiile, nimerind mai mulți oameni. Pe iubitul Oanei Radu l-a nimerit în plin, tânărul de 32 de ani ajungând să ardă ca o torță. Printre victime se numără și mama tânărului, ea suferind însă doar arsuri la mâini.

Tânărul de 32 de ani, mutilat în atac, a fost adus cu elicopterul la spitalul Floreasca din București, cu arsuri grave pe 75 la sută din corp, iar medicii iau în calcul necesitatea să îi amputeze un picior că să-i salveze viață.

Vecinii au povestit pentru Kanal D că, atunci când au ajuns la fața locului pompierii și polițiștii, au fost amenințați de același atacator, cu o sabie, fiind nevoie să solicite intervenția mascaților, pentru a putea interveni. Un număr de 40 de oameni, printre care mulți copii, au fost evacuați în bloc, mai arată sursa citată.

”Satana” din Craiova

Poreclit în cartier ”Catârul”, atacatorul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor. Bărbatul, care se autointitulează ”Satana” nu ar fi la prima ieșire violentă. Se pare că ar avea o afecțiune psihică însă, deși vecinii l-ar fi reclamat de multe ori, nicio autoritate n-a făcut nimic.

”Avea momente când urlă că e Satana. Era supărat pe muncitorii de la gaze. Nu se respectau orele de liniște”, a relatat un vecin, conform aceleiași surse.

Miercuri, cântăreața Oana Radu a lansat un nou apel public pentru donare de sânge de care iubitul ei are nevoie ca să supraviețuiască: ”Iubitul meu are nevoie de sange ! Va rog din inima, oriunde in tara, indiferent de grupa sanguina, donati va rog pentru Suflea Mihai Alin! Daca sunteti din Bucuresti, maine dupa ora 10:00 va astept la Spitalul de Urgenta Floreasca! Va multumesc din inima!”.

Donatorii se pot prezenta la orice centru de transfuzie din țară, cu mențiunea că trebuie să anunțe că fac acest gest pentru Alin Mihai Suflea, internat la Spitalul Floreasca din București.

Sursa foto: Facebook / Oana Radu

