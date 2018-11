Oamenii de știință au GĂSIT „dovezi incontestabile” că RADIAŢIILE telefonului mobil PROVOACĂ CANCERUL

Despre acest subiect au fost dezbateri ani şi ani de zile, iar acum oamenii de ştiinţă au „dovezi incontestabile” că aceste radiaţii provocate de telefonul mobil dezvoltă cancerul, titrează Mirror.





Cercetătorii de la Programul Naţional de Toxicologie au descoperit că radiaţiile de la telefoane care folosesc 2G și 3G au determinat dezvoltarea tumorilor canceroase la șobolanii masculi. Dr. John Bucher, care a condus studiul, a declarat: "Credem că legătura dintre frecvențele radio și tumorile la șobolanii de sex masculin este reală", notează Mirror

Ca parte a studiului, cercetătorii au plasat șobolani în camere speciale, unde au expus animalele la radiații telefonice pe parcursul vieții lor. Expunerea la radiații a fost intermitentă - 10 minute și 10 minute oprite, 9 ore pe zi. Cercetătorii au descoperit că șobolanii masculi au dezvoltat tumori la inimă și creier.

Dar ciudat, acești șobolani au avut tendința de a trăi mai mult decât cei care nu au fost expuși la radiații. Dr. Michael Wyde, care a lucrat la studiu, a spus: "Acest lucru poate fi explicat printr-o scădere observată a problemelor renale cronice care sunt adesea cauza morții la șobolanii mai în vârstă".

Din fericire, cercetătorii spun că rezultatele nu înseamna neapărat că radiaţia telefonului are acelaşi efect asupra omului. Dr. Bucher a adăugat: "expunerile utilizate în studii nu pot fi comparate în mod direct cu expunerea la om atunci când foloseşte un telefon mobil. În studiile noastre, șobolanii și șoarecii au primit radiofrecvențe în întregul corp. Pe de altă parte, oamenii sunt în cea mai mare parte expuși în anumite zone în apropierea locului în care țin telefonul. In plus, nivelurile şi durata de expunere în studiile noastre au fost mai mari decât cu ceea ce oamenii se confruntă".

Pagina 1 din 1