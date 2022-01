Oamenii „mănâncă în fiecare săptămână un card bancar”. Sursa intoxicării noastre este în casă

Raportul No Plastic in Nature al Universității din Newcastle din Australia, comandat de World Wildlife Fund, sugerează că oamenii de pe tot globul consumă aproximativ 5 grame de plastic pe săptămână. Adică aproximativ 21 de grame pe lună, puțin peste 250 de grame pe an.

Descoperirile reprezintă un pas important către înțelegerea impactului poluării cu plastic asupra oamenilor. De asemenea, confirmă și necesitatea urgentă de a aborda sistemul plasticului, astfel încât să nu polueze ecosistemele în primul rând.

Apa de băut este cea mai mare sursă de microplastic

Aceste particule se găsesc în apa îmbuteliată, precum și în apa de la robinet, de suprafață și subterană. Berea, sarea și crustaceele conțin cel mai înalt nivel de plastic.

Studiul spune că respirăm sau înghițim prin ceea ce mâncăm şi duce la multe dereglări hormonale, probleme digestive și altele. Microplasticul ne poate intoxica chiar și cu metale grele, cum sunt aluminiul, mercurul sau plumbul. Asta afectează întregul organism. Analizele uzuale nu arată plasticul din noi – acesta iese la iveală la niște analize speciale ale firului de păr.

Directorul general al WWF International, Marco Lambertini, a spus că descoperirile ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru guverne: „Plasticele nu poluează doar oceanele, este în noi toți și nu putem scăpa de consumul de plastic”, a spus el într-un comunicat.

Studiul realizat de Universitatea din Newcastle a constatat că nicio țară nu este imună la consumul de plastic

Statele Unite și Liban au avut în medie 4,8 și, respectiv, 4,5 fibre la 500 de mililitri, comparativ cu 1,9 fibre la 500 ml atât în ​​Europa, cât și în Indonezia. Jumătate din plasticul care a existat vreodată a fost fabricat în ultimii 13 ani. O treime din acest plastic ajunge în natură, dăunând fiecărei părți a lanțului trofic.

Lambertini a spus că problema este globală şi poate fi rezolvată doar abordând cauza principală a poluării cu plastic: „Dacă nu vrem plastic în corpul nostru, trebuie să oprim milioanele de tone de plastic care continuă să se scurgă în natură în fiecare an”, a spus el, potrivit plasticsforchange.