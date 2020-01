Femeile cu antecedente de avort spontan, care se confruntă cu sângerări precoce în timpul sarcinii, ar putea beneficia de pe urma administrării de progesteron, potrivit experţilor.

Cercetătorii sugerează că există avantaje ştiinţifice şi economice în ceea ce priveşte instruirea femeilor pentru autoadministrarea de două ori pe zi a progesteronului, de la momentul apariţiei primei sângerări precoce până în săptămâna a 16-a de sarcină, în vederea prevenirii avortului spontan.

Progesteronul este secretat în mod natural de ovare şi placentă şi este vital pentru atingerea şi menţinerea sarcinilor sănătoase.

O echipă de experţi de la Universitatea din Birmingham şi Tommy National Center for Miscarriage din Marea Britanie au solicitat ca femeile cu grad ridicat de risc să primească acest hormon ca măsură standard din partea sistemului britanic de sănătate (NHS). Potrivit acestora, progesteronul poate creşte şansele femeilor de a avea un copil, ceea ce ar duce la creşterea cu 8.450 a numărului de copii născuţi în Marea Britanie în fiecare an.

Între 20% şi 25% dintre sarcini se încheie cu un avort spontan, cu impact major clinic şi psihologic asupra femeilor şi familiilor acestora.

Primul dintre studiile recente, publicat în American Journal of Obstetrics and Gynecology, examinează rezultatele a două studii clinice majore – „Promise” şi „Prism”.

„Promise” a studiat 836 de femei cu avorturi recurente neexplicate la 45 de spitale din Marea Britanie şi Olanda şi a constatat o rată a naşterilor de copii cu 3% mai mare în cazul administrării de progesteron, dar cu o incertitudine statistică substanţială.

„Prism” a studiat 4.153 de femei care s-au prezentat cu sângerări precoce la 48 de spitale din Marea Britanie. S-a constatat o creştere cu 5% a numărului de copii născuţi în cazul celor cărora li s-a administrat progesteron şi care au avut anterior unul sau mai multe avorturi, comparativ cu femeile care au primit un placebo. Conform cercetării, beneficiile au fost semnificative în cazul femeilor cu antecedente de avorturi recurente – trei sau mai multe – cu o creştere de 15% a copiilor născuţi vii în grupul care a luat progesteron.

Al doilea dintre studii, publicat în BJOG: an international Journal of Obstetrics and Gynaecology, a analizat aspectul economic al studiului ”Prism”. Potrivit concluziilor, progesteronul este eficient din punct de vedere economic, cu un cost mediu de 204 lire pe sarcină. Tracy Roberts, profesoară de economie la Universitatea din Birmingham, a explicat că aceste avorturi costă NHS circa 350 milioane de lire pe an.

Cercetarea a fost finanţată de Institutul Naţional de Cercetări în Sănătate (NIHR) din Marea Britanie

Te-ar putea interesa și: