EVZ Special Oamenii care pot răsturna istoria. Ion Cristoiu vorbește despre liderii vizionari și orbirea conducătorilor. Video







După o bine-meritată vacanță, Robert Turcescu reia de astăzi dialogul bine-cunoscut din fiecare zi de luni alături de maestrul Ion Cristoiu. În cadrul pocastului difuzat pe canalul de YouTube „Hai România!”, cei doi aduc în atenția publicului subiecte care mai de care mai interesante.

Unul dintre acestea se referă la „oamenii care pot răsturna istoria”. Pornind de la o speță, Ion Cristoiu și Robert Turcescu ajung să dezbată pe larg câteva aspecte importante.

Oamenii care ar putea răsturna istoria

Robert Turcescu pleacă de la un paragraf scris de către o scriitoare americană, care a locuit în România în perioada 1940-1041. În paragraful respectiv este vorba despre procesul lui Codreanu din 1938. Generalul Antonescu, în plin proces, dă mâna cu Codreanu Ceva ce nu ar face niciun politician vreodată. . Pe vremea acea, Carol al II-lea era dictator, el era în spatele procesului lui Codreanu. Ion Cristoiu amintește și de Iuliu Maniu care a dat mâna cu Antonescu în 1946. El menționează și cuvintele celebre rostite de Iuliu Maniu atunci: „Nu mi-aș fi putut ierta toată viața dacă eram laș.” Adică, este vorba despre oameni care ar putea răsturna istoria.

Robert Turcescu completează: „Noi în momentul de față am avea nevoie de un soi de statură a unui om politic. Un ins care în stare să răstoarne istoria. Avem nevoie de genul acest de oameni.” Ion Cristoiu specifică faptul că nu avem un asemenea om. Și nu este cazul doar în România. Nici în Occident nu există un asemenea om.

Liderii, vulcanul și orbirea

Ion Cristoiu menționează în cadrul podcastului și despre capacitatea liderilor de a „sesiza vulcanul de dedesubt.” Acesta spune: „Un exemplu de orbire în raport cu realitatea a fost Ceaușescu la ultimul congres. Eu compar congresul care l-a ales pe Ceaușescu, s-a văzut clar că el nu mai sesizează. Trebuie să sesizezi tot timpul. Trebuie să ai senzori. Tot timpul!” Aici el spune că Uniunea Europeană avea nevoie de un om de reforme. Iar alegerea Ursulei von der Leyen nu ar fi varianta optimă care să se încadreze în această tipologie. Chiar și după Brexit s-a pus această problemă ce o privește pe von der Leyen. „Nu vă imaginați ce înseamnă incapacitatea, orbirea conducătorului în raport cu realitatea.” Și în acest caz, Ion Cristoiu îl amintește pe țarul Nicolae al II-lea.

El subliniază faptul că atunci când la conducere vin oameni cât de cât luminați, ei încearcă să schimbe ceva. „La ora actuală, America are o foarte mare problemă. În carta sa, Trump spune: „Hai să ne întoarcem la America.” America are mari probleme economice.” În plus, el adaugă faptul că este important să nu te consideri singur pe planetă, aceasta este o greșeală semnificativă. „După 1990, America a considerat că este stăpânul lumii.”

Ediția integrală a podcastului de luni, 5 august 2024, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România!” se poate vedea AICI.